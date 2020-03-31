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Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния

Агрегаторы такси Gett и «Ситимобил» обсуждают различные форматы сотрудничества, в том числе объединение бизнеса в России. В связи с пандемией спрос на услуги этих сервисов снизился, что может ускорить сделку
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Gett и «Ситимобил» обсуждают различные форматы сотрудничества, рассказали РБК несколько источников, знакомых с акционерами и сотрудниками компаний. По словам двух собеседников, сначала компании вели переговоры о партнерстве, в рамках которого «Ситимобил» мог получить заказы эконом-тарифа Gett. Для этого водителям «Ситимобила» в тарифе «Эконом» будет предложено подключаться к системе Gett.

По их словам, сделка была на завершающей стадии, но с началом кризиса, связанного с пандемией коронавируса и ростом курса доллара по отношению к рублю, компании начали обсуждать возможность объединения по формату, похожему на сделку между «Яндекс.Такси» и Uber в России. «Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси]. Предполагается, что частью сделки станет реструктуризация кредита Gett в Сбербанке», — рассказал еще один собеседник РБК. По его словам, сделку с измененными параметрами только начали обсуждать, но «в связи с пандемией ее могут очень быстро реализовать, потому что на рынке такси — серьезный спад».

Еще один собеседник РБК также слышал, что Gett и «Ситимобил» обсуждают обмен активами, и что частью сделки может быть реструктуризация кредита в Сбербанке.

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В конце ноября 2016 года Gett получил от Сбербанка семилетний венчурный кредит на $100 млн. Стороны не раскрывали его условия, представитель банка пояснил РБК, что финансовая организация получила от агрегатора варранты (warrant) на акции — то есть право купить ценные бумаги по цене последнего инвестиционного раунда, которые можно будет реализовать в случае наступления события ликвидности — выхода Gett на биржу или продажи значительного пакета стратегическому инвестору. Обычно владелец варранта может получить разницу между указанной в нем ценой акций и стоимостью бумаг компании при размещении или сделке. Какая цена была указана в варранте и на какой пакет он распространялся, Сбербанк и Gett не раскрывали.

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В середине декабря Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере транспорта и еды. Сбербанк внесет в СП 100% цифровой платформы для ресторанного рынка SberFood (ранее Foodplex), а Mail.ru Group — свою долю в «Ситимобил», 100% сервиса заказа еды Delivery Club и другие сервисы в смежных областях, также участники вложат около 47 млрд руб. в СП с возможностью увеличения суммы на 17,6 млрд руб. в случае достижения целевых показателей бизнес-плана. К концу первого квартала 2020 года СП должно было владеть до 95% «Ситимобила», говорилось в сообщении. Предполагалось, что миноритарными акционерами агрегатора такси останутся «МегаФон» и основатель сервиса Арам Аракелян.

Основатель Gett Дейв Вайсер, гендиректор компании в России Анатолий Сморгонский, представители Mail.ru Group, «Ситимобила» и Сбербанка отказались от комментариев.

Как на такси повлияла пандемия

Как рассказывал Анатолий Сморгонский в рамках проекта РБК «Бизнес на карантине» 31 марта, в Gett наблюдают кратный рост сегмента бизнеса Gett Delivery (доставка товаров), компания наращивает число курьеров. Но на пике карантина она ожидает падения спроса на такси на 70–80%. На опыте Израиля оно происходит в момент появления тотального запрета выходить из дома и введения штрафов за его нарушение, а также ухода на удаленную работу большинства компаний.

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Ранее 30 марта Московская торгово-промышленная палата (МТПП) попросила столичные власти разрешить легальным такси на период эпидемии коронавируса бесплатную 20-минутную стоянку на платных парковках столицы. Как объяснили в комитете, водители такси из-за падения спроса на перевозку пассажиров переключились на доставку продуктов, лекарств и других товаров. В тот же день Московский дептранс отчитался о падении трафика на московских дорогах на 70% по сравнению с тем же днем три недели назад. Пассажиропоток у сервисов такси снизился на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитический центр при правительстве оценивал объем российского легального рынка такси в 2019 году в 709 млрд руб., что на 5,6% выше показателя 2018 года. Агрегаторы занимали порядка 60% легального рынка такси. Лидером был «Яндекс.Такси» с долей 27% в перевозках, далее следовали ГК «Везет» (12%), такси «Максим» (9%), Gett (5%) и «Ситимобил» (1%). В середине 2019 года «Яндекс.Такси» объявил о планах купить активы ГК «Везет», однако сделка так и не состоялась.

Представитель ФАС не ответил, поступило ли к ним ходатайство о каком-либо формате объединения от Gett и «Ситимобила».

Авторы: Тимофей Дзядко, Анна Балашова, Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова
Теги: Сбербанк, такси, Mail.ru Group, Gett, сервисы такси
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