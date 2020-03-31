Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния

Агрегаторы такси Gett и «Ситимобил» обсуждают различные форматы сотрудничества, в том числе объединение бизнеса в России. В связи с пандемией спрос на услуги этих сервисов снизился, что может ускорить сделку

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Gett и «Ситимобил» обсуждают различные форматы сотрудничества, рассказали РБК несколько источников, знакомых с акционерами и сотрудниками компаний. По словам двух собеседников, сначала компании вели переговоры о партнерстве, в рамках которого «Ситимобил» мог получить заказы эконом-тарифа Gett. Для этого водителям «Ситимобила» в тарифе «Эконом» будет предложено подключаться к системе Gett.

По их словам, сделка была на завершающей стадии, но с началом кризиса, связанного с пандемией коронавируса и ростом курса доллара по отношению к рублю, компании начали обсуждать возможность объединения по формату, похожему на сделку между «Яндекс.Такси» и Uber в России. «Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси]. Предполагается, что частью сделки станет реструктуризация кредита Gett в Сбербанке», — рассказал еще один собеседник РБК. По его словам, сделку с измененными параметрами только начали обсуждать, но «в связи с пандемией ее могут очень быстро реализовать, потому что на рынке такси — серьезный спад».

Еще один собеседник РБК также слышал, что Gett и «Ситимобил» обсуждают обмен активами, и что частью сделки может быть реструктуризация кредита в Сбербанке.

В конце ноября 2016 года Gett получил от Сбербанка семилетний венчурный кредит на $100 млн. Стороны не раскрывали его условия, представитель банка пояснил РБК, что финансовая организация получила от агрегатора варранты (warrant) на акции — то есть право купить ценные бумаги по цене последнего инвестиционного раунда, которые можно будет реализовать в случае наступления события ликвидности — выхода Gett на биржу или продажи значительного пакета стратегическому инвестору. Обычно владелец варранта может получить разницу между указанной в нем ценой акций и стоимостью бумаг компании при размещении или сделке. Какая цена была указана в варранте и на какой пакет он распространялся, Сбербанк и Gett не раскрывали.