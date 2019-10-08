Рынку легального такси предсказали замедление

Легальный рынок такси в России в 2019 году достигнет 709 млрд руб., что выше показателя 2018 года на 5,6%. Такой прогноз содержится в поступившем в РБК исследовании Аналитического центра при правительстве. Но в ближайшие годы темпы роста рынка будут постепенно замедляться: если в 2018 году этот показатель составил 8,6%, то в 2020 году он может упасть до 3,7–4%, а в дальнейшем стабилизируется на уровне, превышающем рост экономики примерно на 2 процентных пункта.
Резкий рост рынка, произошедший в предыдущие годы на фоне появления агрегаторов такси, снижения стоимости поездки и увеличения численности пассажиров, подходит к концу, констатируют авторы исследования.
Аналитический центр попытался оценить и долю нелегальных перевозчиков. Объем серого сегмента по итогам 2019 года может достичь 101 млрд руб., что на 6,3% больше, чем в 2018 году. На нелегальное такси приходится 12% от общего объема рынка такси. При этом в 21 регионе России 25% поездок на такси совершаются водителями без разрешений на таксомоторные перевозки, а в 13 регионах — 50%, указано в исследовании.
В числе других выводов центра:
- В 2019 году агрегаторы занимают порядка 60% легального рынка такси. Лидер — «Яндекс.Такси» — с долей в 27%. Еще 12% перевозок приходится на сервис «Везет», 9% — такси «Максим», 5% — Gett и 1% — «Ситимобил». На остальные агрегаторы — 6%. Позиции сервисов отличаются в зависимости от размера города. В городах размером свыше 500 тыс. жителей относительно большую долю занимает «Яндекс.Такси», а в городах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек доля этой компании сопоставима с долями «Везет» и «Максим». В небольших городах работают в основном «Везет» и «Максим».
- Доля «Яндекс.Такси» на всем рынке такси может вырасти до 40% после покупки активов «Везет». Об этих планах компании объявили в июле 2019 года, а до 11 октября ФАС должна проанализировать сделку и вынести по ней решение.
- В июле 2019 года Mail.Ru Group объявила о создании совместного предприятия со Сбербанком в сфере такси и еды стоимостью свыше 100 млрд руб. Согласно условиям сделки, Mail.Ru Group внесет в СП сервис доставки еды Delivery Club и сервис такси «Ситимобил». Сбербанк — долю в Foodplex и деньги на развитие. В исследовании указывается, что эта сделка «будет способствовать увеличению географии присутствия существующих сервиса такси «Ситимобил» и доставки еды Delivery Club».