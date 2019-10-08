Рынку легального такси предсказали замедление

Рынок такси в России в 2019 году вырастет на 5,6%, до 709 млрд руб., прогнозирует Аналитический центр при правительстве. Но резкий рост сегмента закончился, предупреждают эксперты

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Легальный рынок такси в России в 2019 году достигнет 709 млрд руб., что выше показателя 2018 года на 5,6%. Такой прогноз содержится в поступившем в РБК исследовании Аналитического центра при правительстве. Но в ближайшие годы темпы роста рынка будут постепенно замедляться: если в 2018 году этот показатель составил 8,6%, то в 2020 году он может упасть до 3,7–4%, а в дальнейшем стабилизируется на уровне, превышающем рост экономики примерно на 2 процентных пункта.

Резкий рост рынка, произошедший в предыдущие годы на фоне появления агрегаторов такси, снижения стоимости поездки и увеличения численности пассажиров, подходит к концу, констатируют авторы исследования.

Аналитический центр попытался оценить и долю нелегальных перевозчиков. Объем серого сегмента по итогам 2019 года может достичь 101 млрд руб., что на 6,3% больше, чем в 2018 году. На нелегальное такси приходится 12% от общего объема рынка такси. При этом в 21 регионе России 25% поездок на такси совершаются водителями без разрешений на таксомоторные перевозки, а в 13 регионах — 50%, указано в исследовании.

В числе других выводов центра: