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Рынку легального такси предсказали замедление
Рынок такси в России в 2019 году вырастет на 5,6%, до 709 млрд руб., прогнозирует Аналитический центр при правительстве. Но резкий рост сегмента закончился, предупреждают эксперты
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Легальный рынок такси в России в 2019 году достигнет 709 млрд руб., что выше показателя 2018 года на 5,6%. Такой прогноз содержится в поступившем в РБК исследовании Аналитического центра при правительстве. Но в ближайшие годы темпы роста рынка будут постепенно замедляться: если в 2018 году этот показатель составил 8,6%, то в 2020 году он может упасть до 3,7–4%, а в дальнейшем стабилизируется на уровне, превышающем рост экономики примерно на 2 процентных пункта.

Резкий рост рынка, произошедший в предыдущие годы на фоне появления агрегаторов такси, снижения стоимости поездки и увеличения численности пассажиров, подходит к концу, констатируют авторы исследования.

Аналитический центр попытался оценить и долю нелегальных перевозчиков. Объем серого сегмента по итогам 2019 года может достичь 101 млрд руб., что на 6,3% больше, чем в 2018 году. На нелегальное такси приходится 12% от общего объема рынка такси. При этом в 21 регионе России 25% поездок на такси совершаются водителями без разрешений на таксомоторные перевозки, а в 13 регионах — 50%, указано в исследовании.

В числе других выводов центра:

  • В 2019 году агрегаторы занимают порядка 60% легального рынка такси. Лидер — «Яндекс.Такси» — с долей в 27%. Еще 12% перевозок приходится на сервис «Везет», 9% — такси «Максим», 5% — Gett и 1% — «Ситимобил». На остальные агрегаторы — 6%. Позиции сервисов отличаются в зависимости от размера города. В городах размером свыше 500 тыс. жителей относительно большую долю занимает «Яндекс.Такси», а в городах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек доля этой компании сопоставима с долями «Везет» и «Максим». В небольших городах работают в основном «Везет» и «Максим».
  • Доля «Яндекс.Такси» на всем рынке такси может вырасти до 40% после покупки активов «Везет». Об этих планах компании объявили в июле 2019 года, а до 11 октября ФАС должна проанализировать сделку и вынести по ней решение.
  • В июле 2019 года Mail.Ru Group объявила о создании совместного предприятия со Сбербанком в сфере такси и еды стоимостью свыше 100 млрд руб. Согласно условиям сделки, Mail.Ru Group внесет в СП сервис доставки еды Delivery Club и сервис такси «Ситимобил». Сбербанк — долю в Foodplex и деньги на развитие. В исследовании указывается, что эта сделка «будет способствовать увеличению географии присутствия существующих сервиса такси «Ситимобил» и доставки еды Delivery Club».

Участники рынка более оптимистичны

Представитель «Яндекс.Такси» не согласен с выводом о том, что рынок такси достиг насыщения, он считает, что темпы роста будут выше, чем ожидают авторы исследования. «Кроме того, рынок будет расти за счет его обеления. Сейчас в России более полутора миллионов водителей такси, но многие из них официально не зарегистрированы. Решить эту проблему позволит статус самозанятых для таксистов. Уже сейчас в четырех регионах эксперимента каждый пятый самозанятый — водитель такси», — отметил представитель сервиса.

По мнению директора Gett в России Максима Жаворонкова, сейчас рынок может получить дополнительный импульс к развитию за счет инвестиций партнерства Сбербанка и Mail.Ru Group, хотя он сомневается, что рост будет таким же, как это было на протяжении нескольких последних лет.

По прогнозу старшего аналитика Сбербанка по телекоммуникационному сектору и Media/IT Светланы Сухановой, к 2025 году целевой рынок городского транспорта совместного использования (включая такси и каршэринг) в России достигнет примерно 2 трлн руб. В 2018 году этот рынок составил 748 млрд руб. и будет расти в среднем на 15% в год.

Она также отмечает рост популярности агрегаторов. «Согласно данным нашего декабрьского опроса, ими пользуются 33% респондентов (что на 7 п.п. больше, чем годом ранее). На этом фоне доля тех, кто регулярно совершает поездки на такси, выросла на 4 п.п., до 71%», — говорит Суханова.

Самый значительный рост охвата услугами такси через смартфон зафиксирован в городах с населением 300–500 тыс. человек: здесь доля тех, кто пользуется такими услугами, увеличилась с 27% в декабре 2017 года до 43% в декабре 2018 года. «Мы полагаем, что небольшие российские города еще не исчерпали потенциал роста данного показателя и вполне могут нагнать города с населением свыше 1 млн человек, где доля клиентов такси, размещающих заказы онлайн, составляет 54%», — заключила Светлана Суханова.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: такси, Аналитический центр, исследование, «Яндекс.Такси»
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