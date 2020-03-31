«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке компании «Везёт»

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«Яндекс.Такси» отозвала ходатайство о приобретении группы компаний «Везет». Об этом РБК сообщил представитель сервиса.

Решение обусловлено тем, что компания хочет пока сосредоточиться на поддержке текущих партнеров — водителей и таксопарков в условиях снижающегося спроса на рынке, сообщил источник, близкий к «Яндекс.Такси».

Представитель пресс-службы ФАС России подтвердил РБК, что компания отозвала ходатайство.

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