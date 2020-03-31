В Москве упало использование такси и каршеринга на фоне самоизоляции

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве количество поездок на такси и с использованием каршеринга упало по сравнению с данными за 2019 год, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы в Telegram.

Москвичи совершили на такси на 64% поездок меньше, использование сервиса столичного каршеринга сократилось на 61%. Департамент подсчитал соотношение поездок в столице с десяти вечера 30 марта до десяти утра 31 марта с аналогичным периодом прошлого года.

Трафик остального городского транспорта так же упал по этой статистике. Загруженность метро сократилась на 82%, наземного транспорта — на 72%.

Люди стали меньше ездить и на пригородных электричках и автобусах из области: статистика показывает, что передвижение сократилось на 64 и на 79% соответственно.