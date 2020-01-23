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Агрегатор такси Gett впервые стал прибыльным

Агрегатор такси Gett вышел на прибыль впервые с момента основания. Компания уже несколько лет планирует разместить акции на бирже, но обещала сделать это только после того, как покажет первую прибыль
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Сервис такси Gett вышел на операционную прибыль по EBITDA в четвертом квартале 2019 года, говорится в сообщении на сайте компании. Показатель составил $300 тыс. без учета расходов на исследования и разработки. Годом ранее основатель Gett Дэйв Вайсер заявлял, что компания планирует выйти на прибыль к концу 2019 года.

Изначально агрегатор планировал стать прибыльным в начале 2019 года, однако этого не случилось из-за конкуренции в b2c-сегменте на российском рынке — Gett пришлось снизить цены, чтобы удерживать позиции на отечественном рынке.

Вайсер запустил израильский сервис такси в 2010 году. Сейчас компания работает в России, Израиле, Великобритании и США. В мае прошлого года сервис заказа такси Gett привлек $120 млн от Access Industries Леонарда Блаватника, Baring Vostok, MCI и Volkswagen Group. В ноябре 2019 года Gett объявила о сотрудничестве с американским сервисом по поиску такси Lyft.

Глава Gett в России предупредил о росте цен такси из-за сделок «Яндекса»
Бизнес

В 2019 году сразу два агрегатора такси — американские Uber и Lyft — провели IPO. Размещения оказались неудачными — на второй день торгов капитализация Uber упала на 14%, c $76 млрд до $62 млрд, а стоимость акций Lyft — на 17% за следующие три недели после размещения, до $59,5 млрд. Среди прочего инвесторы были разочарованы убытками этих компаний. Пока они не отчитались за четвертый квартал 2019 года. В третьем квартале убыток по скорректированной EBITDA Uber Technologies составил $585 млн. Аналогичный показатель Lift Inc. в третьем квартале прошлого года составил $128,1 млн. В четвертом квартале убыток по EBITDA Lift может составить $160–170 млн, а по итогам всего 2019 года — $708–718 млн, прогнозировала компания.

«Яндекс.Такси» пока не опубликовал свои результаты за четвертый квартал 2019 года. Эта компания впервые показала прибыль по скорректированному показателю EBITDA во втором квартале прошлого года, за девять месяцев прошлого года (последние доступные данные) показатель составлял 477 млн руб. При этом руководители «Яндекс.Такси» также неоднократно делились планами провести IPO.

Операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский сообщил об этом еще в 2017 году в интервью Bloomberg. В конце прошлого года это же агентство со ссылкой на свои источники сообщало, компания готовится к размещению в России и США. «Яндекс.Такси» обсуждает широкий диапазон возможных оценок бизнеса, варьирующийся от $5 млрд до $8 млрд.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: Gett, Яндекс.Такси, Uber, такси
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