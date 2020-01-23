Агрегатор такси Gett впервые стал прибыльным

Агрегатор такси Gett вышел на прибыль впервые с момента основания. Компания уже несколько лет планирует разместить акции на бирже, но обещала сделать это только после того, как покажет первую прибыль

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Сервис такси Gett вышел на операционную прибыль по EBITDA в четвертом квартале 2019 года, говорится в сообщении на сайте компании. Показатель составил $300 тыс. без учета расходов на исследования и разработки. Годом ранее основатель Gett Дэйв Вайсер заявлял, что компания планирует выйти на прибыль к концу 2019 года.

Изначально агрегатор планировал стать прибыльным в начале 2019 года, однако этого не случилось из-за конкуренции в b2c-сегменте на российском рынке — Gett пришлось снизить цены, чтобы удерживать позиции на отечественном рынке.

Вайсер запустил израильский сервис такси в 2010 году. Сейчас компания работает в России, Израиле, Великобритании и США. В мае прошлого года сервис заказа такси Gett привлек $120 млн от Access Industries Леонарда Блаватника, Baring Vostok, MCI и Volkswagen Group. В ноябре 2019 года Gett объявила о сотрудничестве с американским сервисом по поиску такси Lyft.

В 2019 году сразу два агрегатора такси — американские Uber и Lyft — провели IPO. Размещения оказались неудачными — на второй день торгов капитализация Uber упала на 14%, c $76 млрд до $62 млрд, а стоимость акций Lyft — на 17% за следующие три недели после размещения, до $59,5 млрд. Среди прочего инвесторы были разочарованы убытками этих компаний. Пока они не отчитались за четвертый квартал 2019 года. В третьем квартале убыток по скорректированной EBITDA Uber Technologies составил $585 млн. Аналогичный показатель Lift Inc. в третьем квартале прошлого года составил $128,1 млн. В четвертом квартале убыток по EBITDA Lift может составить $160–170 млн, а по итогам всего 2019 года — $708–718 млн, прогнозировала компания.