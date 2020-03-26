Сервис такси Gett подал в суд на Volkswagen
Израильская компания Gett подала судебный иск с требованием взыскать с немецкого Volkswagen компенсацию за невыполнение им своих обязательств, сообщает Handelsblatt.
Речь идет о соблюдении условий контракта четырехлетней давности. Тогда Volkswagen приобрел 20% акций Gett, пообещав вложить в Gett $300 млн для успешной борьбы с другими крупными агрегаторами — Uber и Lyft. Однако, как указывает израильская сторона, уже в 2018 году немецкая компания перестала интересоваться этим проектом и прекратила вкладывать в него деньги.
Более того, в Gett считают, что в действительности у Volkswagen не было планов развивать компанию, а целью контракта было изучение принципа работы агрегатора. Впоследствии немецкая компания использовала полученные данные для создания собственного сервиса такси Moia, который заработал в Гамбурге и Ганновере.
В свою очередь в Volkswagen отказ от работы с Gett объясняли тем, что перестали верить в ее успех, сообщало агентство Reuters. Сейчас в немецком концерне отказываются комментировать претензии израильтян.