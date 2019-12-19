Rambler Group получит долю в Delivery Club

Сбербанк и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия в сфере транспорта и еды. В рамках сделки Rambler Group, чьим миноритарным акционером выступает Сбербанк, получит долю в сервисе Delivery Club

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Как говорится в поступившем в РБК сообщении Сбербанка и Mail.ru Group, они закрыли сделку по созданию совместного предприятия, которое будет развивать платформу в сфере технологических решений для рынка доставки продуктов питания и готовой еды, такси и каршеринга. Стороны получили по 45% компании, оставшиеся 10% будут использованы для программы долгосрочной мотивации сотрудников.

В рамках сделки Сбербанк внесет в СП 100% цифровой платформы для ресторанного рынка SberFood (ранее Foodplex), включая платформу ERP для ресторанного бизнеса r-keeper. Его текущие партнеры по этой компании Rambler Group и GHP Group получат миноритарные доли в Delivery Club. Доля СП в последней составит до 98,1%.

FoodPlex была создана в октябре 2018 года и объединила систему цифрового маркетинга и платежей Plazius, медиасервис и сервис бронирования «Афиша-Рестораны», системы для резервирования столов и работы хостеса Smart Reserve, а также r-keeper. Ее учредителями выступили ООО «Цифровые технологии» (принадлежит Сбербанку), ООО «Рамблер Интернет Холдинг» (входит в Rambler Group), а также основатели компании UCS (программное обеспечение для ресторанов) Григорий Гуревич и Евгений Малахов. В конце августа Сбербанк объявил о закрытии сделки по покупке 46,5% Rambler Group.

Как сообщил представитель Сбербанка, увеличение доли SberFood, которая вносится в СП с Mail.ru Group, — это «результат переговоров и наше совместное решение оставаться партнерами».

Mail.ru Group внесет в СП свою долю в «Ситимобил». После реструктуризации к концу первого квартала 2020 года оно будет владеть до 95% агрегатора такси, говорится в сообщении. Миноритарными акционерами «Ситимобил» останутся «МегаФон» и основатель сервиса Арам Аракелян.