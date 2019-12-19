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Rambler Group получит долю в Delivery Club
Сбербанк и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия в сфере транспорта и еды. В рамках сделки Rambler Group, чьим миноритарным акционером выступает Сбербанк, получит долю в сервисе Delivery Club
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Как говорится в поступившем в РБК сообщении Сбербанка и Mail.ru Group, они закрыли сделку по созданию совместного предприятия, которое будет развивать платформу в сфере технологических решений для рынка доставки продуктов питания и готовой еды, такси и каршеринга. Стороны получили по 45% компании, оставшиеся 10% будут использованы для программы долгосрочной мотивации сотрудников.

В рамках сделки Сбербанк внесет в СП 100% цифровой платформы для ресторанного рынка SberFood (ранее Foodplex), включая платформу ERP для ресторанного бизнеса r-keeper. Его текущие партнеры по этой компании Rambler Group и GHP Group получат миноритарные доли в Delivery Club. Доля СП в последней составит до 98,1%.

FoodPlex была создана в октябре 2018 года и объединила систему цифрового маркетинга и платежей Plazius, медиасервис и сервис бронирования «Афиша-Рестораны», системы для резервирования столов и работы хостеса Smart Reserve, а также r-keeper. Ее учредителями выступили ООО «Цифровые технологии» (принадлежит Сбербанку), ООО «Рамблер Интернет Холдинг» (входит в Rambler Group), а также основатели компании UCS (программное обеспечение для ресторанов) Григорий Гуревич и Евгений Малахов. В конце августа Сбербанк объявил о закрытии сделки по покупке 46,5% Rambler Group.

Как сообщил представитель Сбербанка, увеличение доли SberFood, которая вносится в СП с Mail.ru Group, — это «результат переговоров и наше совместное решение оставаться партнерами».

Mail.ru Group внесет в СП свою долю в «Ситимобил». После реструктуризации к концу первого квартала 2020 года оно будет владеть до 95% агрегатора такси, говорится в сообщении. Миноритарными акционерами «Ситимобил» останутся «МегаФон» и основатель сервиса Арам Аракелян.

Кроме того, в СП внесут сервис каршеринга YouDrive, миноритарные доли в DC Daily, Performance Group, «СберМаркет» и другие комплементарные активы.

Компания получит от Сбербанка и Mail.ru Group около 47 млрд руб. инвестиций на момент закрытия. В случае достижения целевых показателей бизнес-плана до ноября 2020 года стороны сделают дополнительные вложения на сумму до 17,6 млрд руб. Таким образом, оценка стоимости СП при достижении целевых показателей превысит 100 млрд руб., отмечается в сообщении.

В совет директоров вошли три представителя от Mail.ru Group, в том числе гендиректор компании Борис Добродеев, и три от Сбербанка, включая первого зампредправления Льва Хасиса.

Кроме того, Сбербанк завершил сделку по приобретению 36% в «МФ Технологии» у Газпромбанка и госкорпорации «Ростех». «МФ Технологии» владеют 5,2% обыкновенных и 58,3% голосующих акций Mail.ru Group. Таким образом, Сбербанк получил косвенно 1,9% обыкновенных и 21% голосующих акций интернет-компании. Он также получит одно место в совете директоров Mail.ru Group, на которое номинирован Лев Хасис, говорится в сообщении.

Ранее Сбербанк сообщал, что за долю в «МФ Технологиях» заплатит 11,3 млрд руб. Кроме того, в декабре 2022 года он может получить право обменять долю в СП на акции Mail.ru Group, но не более 20%. Этот вопрос банк должен будет поставить на голосование совета директоров группы. Если совет не одобрит такого обмена, то данное условие, как уточняют стороны, не будет юридически обязывающим. Речь идет об экономической доле в Mail.ru Group, уточнял Хасис.

Сбербанк и Mail.ru Group подписали соглашение о создании СП в сфере еды и транспорта в конце июля. Изначально предполагалось, что банк внесет в него 35% SberFood, в Mail.ru Group — 100% Delivery Club, 78,82% «Ситимобил» и свои инвестиции в YouDrive.

Автор: Анна Балашова
Теги: Сбербанк, Rambler Group, Delivery Club, Mail.ru Group
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