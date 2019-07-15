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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
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Бизнес ,  
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«Яндекс» решил купить сервис такси «Везёт» без согласования с Mail.ru
Объединенная компания «Яндекс.Такси» и Uber договорилась о покупке активов ГК «Везёт», предоставляющей услуги вызова такси в 123-х городах России. В Mail.Ru заявили, что не давали сторонам согласие на сделку, хотя оно необходимо
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Созданная в феврале 2018 года путем слияния бизнесов «Яндекс.Такси» и Uber в России и шести соседних странах компания MLU B.V. (далее «Яндекс.Такси») договорилась о приобретении кол-центров ГК «Везёт», управляющей сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi, а также обеспечивающего работу сервисов программного обеспечения.

По условиям сделки нынешние акционеры ГК «Везёт» (сформирована в мае 2017 года в результате объединения компаний «Сатурн» и Rutaxi) получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при условии достижения запланированных показателей.

В поступившем в РБК сообщении пресс-служб обеих компаний указывается, что «Яндекс.Такси» в течение трех лет вложит около 8 млрд руб. в развитие сервисов такси в регионах России (ГК «Везёт» оказывает услуги в 123-х городах страны). При этом половина этой суммы будет пущена на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, а остальное вложено в реализацию программ поддержки местных таксопарков и водителей.

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Особо отмечается, что нынешним пользователям сервисов «Везёт» из-за сделки с «Яндекс.Такси» не придется что-то менять — они по-прежнему смогут вызывать машины через ранее установленные приложения Rutaxi и «Везёт».

«Приложения и кол-центры с телефонными номерами останутся. Мы понимаем, что у «Везёт» много лояльных пользователей, которые привыкли к нему. Водители перейдут на общую платформу «Яндекс.Таксометр», то есть смогут принимать заказы и из «Яндекс.Такси», и из Uber, и из «Везёт», — пояснил РБК представитель «Яндекс.Такси».

В пресс-службе компании сообщили, что после завершения сделки с ГК «Везёт» 56,2% «Яндекс.Такси» будет принадлежать Яндексу, 35% — Uber, а 5,3% — сотрудникам в рамках программы поощрения.

Закрыть сделку «Яндекс.Такси» и ГК «Везёт» — в случае получения одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) — планируется до конца 2019 года. Однако судьба ее будет зависеть также от позиции другого крупного российского интернет-холдинга — Mail.Ru Group, предоставившей в 2018 году ГК «Везет» заём, который мог быть конвертирован в акции. Сумма займа, как и пакет, который могла бы получить Mail.Ru Group, не раскрывались. Как пояснил РБК представитель ГК «Везет», инвестиции от Mail.Ru Group изначально были возвратными: они выдали группе компаний заем с правом его конвертации в акции, которым решили не пользоваться, а выданный заем будет возвращен на взаимовыгодных условиях.

В то же время в пресс-службе Mail.Ru Group РБК заявили, что одним из условий выдачи займа было предоставление займодателю права накладывать вето на отчуждение ключевых активов группы компаний «Везёт».

«Стороны нового соглашения должны были получить письменное согласие Mail.ru Group. Mail.ru Group пока не приняла данного решения, согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный [«Яндекс.Такси» и ГК «Везёт»] анонс преждевременным», — говорится в сообщении Mail.Ru Group.

Представитель «Везёт» заявил РБК, что сделка с «Яндекс.Такси» не нарушает условий предоставления займа. «Мы намерены точно соблюдать все наши договоренности с Mail.Ru Group», — заверил он.

Авторы: Анна Балашова, Евгений Калюков
Теги: «Яндекс.Такси», Такси, «Везёт»
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