«Яндекс» решил купить сервис такси «Везёт» без согласования с Mail.ru

Объединенная компания «Яндекс.Такси» и Uber договорилась о покупке активов ГК «Везёт», предоставляющей услуги вызова такси в 123-х городах России. В Mail.Ru заявили, что не давали сторонам согласие на сделку, хотя оно необходимо

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Созданная в феврале 2018 года путем слияния бизнесов «Яндекс.Такси» и Uber в России и шести соседних странах компания MLU B.V. (далее «Яндекс.Такси») договорилась о приобретении кол-центров ГК «Везёт», управляющей сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi, а также обеспечивающего работу сервисов программного обеспечения.

По условиям сделки нынешние акционеры ГК «Везёт» (сформирована в мае 2017 года в результате объединения компаний «Сатурн» и Rutaxi) получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при условии достижения запланированных показателей.

В поступившем в РБК сообщении пресс-служб обеих компаний указывается, что «Яндекс.Такси» в течение трех лет вложит около 8 млрд руб. в развитие сервисов такси в регионах России (ГК «Везёт» оказывает услуги в 123-х городах страны). При этом половина этой суммы будет пущена на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, а остальное вложено в реализацию программ поддержки местных таксопарков и водителей.

Особо отмечается, что нынешним пользователям сервисов «Везёт» из-за сделки с «Яндекс.Такси» не придется что-то менять — они по-прежнему смогут вызывать машины через ранее установленные приложения Rutaxi и «Везёт».