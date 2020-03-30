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Пандемия коронавируса ,  
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Бизнес попросил мэрию разрешить бесплатную стоянку такси в Москве

Из-за эпидемии коронавируса московские таксисты попросили столичные власти разрешить им бесплатную 20-минутную стоянку. Они объясняют это тем, что водители переключились с пассажирских перевозок на доставку товаров и еды
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) обратилась к столичным властям с просьбой разрешить легальным такси бесплатную 20-минутную стоянку в городе на период эпидемии коронавируса.

«Комитет <...> предлагает временно, на период пандемии COVID-19, разрешить 20 минут бесплатной стоянки на платных парковках Москвы для всех легальных такси», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте торгово-промышленной палаты. Предложение за подписью главы профильного комитета МТПП Богдана Коношенко было направлено руководителю московского дептранса Максиму Ликсутову.

Свою инициативу в комитете объяснили тем, что водители такси из-за падения спроса на перевозку пассажиров переключились на доставку продуктов питания, лекарств и других товаров. «Спрос на подобные услуги сейчас значительно вырос из-за изоляции горожан дома, это реальная помощь людям, переживающим нелегкие времена, и реальная возможность для водителей такси заработать дополнительные деньги в сложное время», — поясняют в МТПП.

Власти Москвы сообщили о масштабной дезинфекции тротуаров и парковок
Общество

Кроме того, комитет попросил московские власти также рассмотреть вопрос о субсидиях малым и средним предприятиям, которые работают в сфере пассажирских перевозок. Если мэрия выделит деньги, средства пойдут на то, чтобы покрыть расходы на дезинфекцию автомобилей такси, а также на другие меры профилактики распространения COVID-19.

Последний раз столичные власти расширили перечень дорог с платными парковками в феврале. Согласно данным ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), зоны платной парковки действуют на 1350 улицах Москвы. Тариф за один час стоянки — от 40 до 380 руб.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Период с 28 марта по 5 апреля по решению президента Владимира Путина объявлен в России нерабочим. Президент пояснил, что такая мера должна помочь остановить быстрое распространение нового типа коронавируса. 26 марта Московский паркинг объявил в Twitter, что эти дни не считаются праздничными, а потому парковка в столице в соответствующих зонах по-прежнему будет платной.

Московский дептранс 30 марта отчитался о падении трафика на московских дорогах. «Дороги в Москве сегодня были свободнее на 70%, чем три недели назад», — говорится в сообщении департамента в Telegram. Мэрия также отметила снижение пассажиропотока на всех видах столичного транспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажиропоток в метро упал на 77%, в общественном транспорте — на 69%, на 59% — в пригородных электричках, на 56% упало число пользователей каршеринговых сервисов, на 48% — такси. Кроме того, на 38% упало число личных автомобилей на московских дорогах.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Москва, такси, мэрия, торгово-промышленная палата
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