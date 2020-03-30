Бизнес попросил мэрию разрешить бесплатную стоянку такси в Москве

Из-за эпидемии коронавируса московские таксисты попросили столичные власти разрешить им бесплатную 20-минутную стоянку. Они объясняют это тем, что водители переключились с пассажирских перевозок на доставку товаров и еды

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Московская торгово-промышленная палата (МТПП) обратилась к столичным властям с просьбой разрешить легальным такси бесплатную 20-минутную стоянку в городе на период эпидемии коронавируса.

«Комитет <...> предлагает временно, на период пандемии COVID-19, разрешить 20 минут бесплатной стоянки на платных парковках Москвы для всех легальных такси», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте торгово-промышленной палаты. Предложение за подписью главы профильного комитета МТПП Богдана Коношенко было направлено руководителю московского дептранса Максиму Ликсутову.

Свою инициативу в комитете объяснили тем, что водители такси из-за падения спроса на перевозку пассажиров переключились на доставку продуктов питания, лекарств и других товаров. «Спрос на подобные услуги сейчас значительно вырос из-за изоляции горожан дома, это реальная помощь людям, переживающим нелегкие времена, и реальная возможность для водителей такси заработать дополнительные деньги в сложное время», — поясняют в МТПП.

Кроме того, комитет попросил московские власти также рассмотреть вопрос о субсидиях малым и средним предприятиям, которые работают в сфере пассажирских перевозок. Если мэрия выделит деньги, средства пойдут на то, чтобы покрыть расходы на дезинфекцию автомобилей такси, а также на другие меры профилактики распространения COVID-19.