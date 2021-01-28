Telegram разрешил переносить историю переписки из WhatsApp

Telegram дал возможность переносить историю переписки из трех приложений — WhatsApp, Line и KakaoTalk. Пользователи мессенджера также смогут удалять созданные ими группы для всех участников

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Разработчики приложения Telegram выпустили обновление 7.4 для iOS, с которым пользователи получили возможность перенести свою историю переписки из других сервисов, в частности из мессенджера WhatsApp.

«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений — например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk», — говорится в описании обновления.

Кроме того, пользователям мессенджера станут доступны ряд других новых функций: