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Telegram разрешил переносить историю переписки из WhatsApp

Telegram дал возможность переносить историю переписки из трех приложений — WhatsApp, Line и KakaoTalk. Пользователи мессенджера также смогут удалять созданные ими группы для всех участников
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Разработчики приложения Telegram выпустили обновление 7.4 для iOS, с которым пользователи получили возможность перенести свою историю переписки из других сервисов, в частности из мессенджера WhatsApp.

«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений — например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk», — говорится в описании обновления.

Кроме того, пользователям мессенджера станут доступны ряд других новых функций:

  • пользователи Telegram кроме сообщений в чатах смогут удалять созданные ими группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков;
  • в голосовых чатах можно будет регулировать громкость для отдельных участников;
  • появится возможность пожаловаться на группы или каналы, которые выдают себя за официальные представительства известных людей или организаций.

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Фото:Александр Земляниченко / AP

Двумя неделями ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил о рекордном росте числа пользователей Telegram. По его словам, за 72 часа у сервиса появилось 25 млн новых пользователей, а общее число людей, использующих Telegram во всем мире, достигло 500 млн. Тогда же газета The Daily Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США.

Рекордный рост числа пользователей Telegram произошел на фоне двух событий — изменений политики мессенджера WhatsApp и беспорядков в США, которые привели к волне блокировок аккаунтов бывшего тогда президентом страны Дональда Трампа в соцсетях.

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8 января администрация WhatsApp внесла новый пункт в пользовательское соглашение. В нем говорилось, что персональные данные пользователей мессенджера предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook. После этого Дуров заявил, что изменения в WhatsApp ускорили отток пользователей из этого мессенджера и рост пользователей Telegram. По его словам, одновременно с этим появились боты, которые начали публиковать фейки о Telegram и предвзятую информацию о WhatsApp.

В то же время в самом WhatsApp отметили, что после анонса изменения соглашения о конфиденциальности в интернете появилось много дезинформации по этому поводу. Администрация WhatsApp заверила, что ни она, ни владеющий мессенджером Facebook не могут просматривать личные переписки своих пользователей и их звонки. Кроме того, мессенджер перенес сроки подтверждения нового соглашения. Пользователи должны были сделать это до 8 февраля, однако теперь администрация WhatsApp не будет удалять аккаунты тех, кто не выполнил действие в срок.

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Фото:ZUMA / ТАСС

Вторая причина, которая могла повлиять на рост популярности Telegram, стала блокировка бывшего президента США Дональда Трампа и его сторонников в различных соцсетях, в том числе в Twitter, Facebook и Instagram. Руководства соцсетей сочли, что посты американского лидера могли подстрекать к насилию. 6 января сторонники Трампа, который публично отрицал свое поражение на президентских выборах, устроили беспорядки в Вашингтоне и штурмовали Капитолий. В результате случившегося погибли пять человек.

Автор
Виктория Полякова
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