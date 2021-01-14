Дуров ответил на сообщения о поисках кредиторов для Telegram

Взрывные темпы роста Telegram требуют от его команды увеличения расходов. До недавнего времени Павел Дуров оплачивал потребности мессенджера из личных сбережений, но теперь их не хватает и команда проекта задумалась о займах

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Команда Telegram не обращалась к потенциальным инвесторам в поисках финансирования — напротив, разработчикам поступали многочисленные предложения от тех, кто желает профинансировать мессенджер. Об этом в чате при своем Telegram-канале сообщил Павел Дуров.

«Получение кредита — это один из возможных способов для Telegram оставаться полностью независимым и верным своим ценностям при реализации стратегии монетизации, которую я изложил в декабре», — написал основатель мессенджера.

О том, что команда Telegram ищет новые источники для финансирования компании, писало издание The Information со ссылкой на источники. По предварительным планам, через займы может быть привлечено до $1 млрд.

Представитель Telegram, комментируя эту информацию, сообщил что к компании неоднократно обращались с предложениями долгового финансирования. «В настоящее время мы оцениваем эти предложения, но пока не принято никакого решения, по какому пути идти», — сказал он. Вместе с тем представитель компании добавил, что Telegram не будет брать на себя никаких обязательств по выходу текущего собственника (Павла Дурова) из капитала компании. Издание The Information предположило, что речь может идти о варианте, при котором инвесторам при возврате долга будут предоставлена возможность сконвертировать его в акции, если Telegram выйдет на IPO, или же оставить как есть.

Дуров в своем чате отметил, что формулировки, использованные в статье The Information, могут вводить в заблуждение и речь идет о том, что Telegram не намерен брать на себя какое-либо обязательство по проведению IPO.