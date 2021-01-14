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Дуров ответил на сообщения о поисках кредиторов для Telegram

Взрывные темпы роста Telegram требуют от его команды увеличения расходов. До недавнего времени Павел Дуров оплачивал потребности мессенджера из личных сбережений, но теперь их не хватает и команда проекта задумалась о займах
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Команда Telegram не обращалась к потенциальным инвесторам в поисках финансирования — напротив, разработчикам поступали многочисленные предложения от тех, кто желает профинансировать мессенджер. Об этом в чате при своем Telegram-канале сообщил Павел Дуров.

«Получение кредита — это один из возможных способов для Telegram оставаться полностью независимым и верным своим ценностям при реализации стратегии монетизации, которую я изложил в декабре», — написал основатель мессенджера.

О том, что команда Telegram ищет новые источники для финансирования компании, писало издание The Information со ссылкой на источники. По предварительным планам, через займы может быть привлечено до $1 млрд.

Представитель Telegram, комментируя эту информацию, сообщил что к компании неоднократно обращались с предложениями долгового финансирования. «В настоящее время мы оцениваем эти предложения, но пока не принято никакого решения, по какому пути идти», — сказал он. Вместе с тем представитель компании добавил, что Telegram не будет брать на себя никаких обязательств по выходу текущего собственника (Павла Дурова) из капитала компании. Издание The Information предположило, что речь может идти о варианте, при котором инвесторам при возврате долга будут предоставлена возможность сконвертировать его в акции, если Telegram выйдет на IPO, или же оставить как есть.

Дуров в своем чате отметил, что формулировки, использованные в статье The Information, могут вводить в заблуждение и речь идет о том, что Telegram не намерен брать на себя какое-либо обязательство по проведению IPO.

Telegram вышел на второе место по скачиваемости в США
Политика
Фото:Roy Liu / Bloomberg

В последние дни Дуров неоднократно говорил о притоке новых пользователей в Telegram. В частности, 12 января он сообщил, что аудитория мессенджера пересекла отметку 500 млн активных пользователей в месяц, причем 25 млн присоединились в последний месяц. Как отмечает The Information, такой приток пользователей влечет за собой и рост расходов на облачные сервисы. Кроме того, перед Telegram и Дуровым по-прежнему стоит задача вернуть средства инвесторам, вложившимся в блокчейн-проект TON. Тогда Telegram привлек $1,7 млрд в двух раундах, однако проект заблокировала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Хотя часть средств уже возвращено, Telegram еще должен возместить некоторым инвесторам из Европы первоначальную сумму их вложений плюс 10%.

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Вплоть до настоящего времени Telegram финансируется из личных средств Дурова, значительная часть из которых была им получена в результате продажи доли во «ВКонтакте». В декабре 2020 года основатель мессенджера объявил о будущей монетизации Telegram и рассказал, что обслуживание серверов обходится ему в сотни миллионов долларов в год. Эти средства уже невозможно оплачивать из собственных сбережений, отмечал Дуров.

Дуров объявил о начале монетизации Telegram. Что важно знать
Технологии и медиа
Фото:Александр Земляниченко / AP

Монетизацию Telegram Дуров планирует начать в 2021 году, при этом называя несколько возможных вариантов получения дохода. Среди них, к примеру, может быть создание собственной рекламной платформы для публичных каналов. Сейчас для рекламы таких площадок владельцам приходится прибегать к сторонним сервисам. Кроме того, за деньги может стать доступен расширенный функционал мессенджера. Наконец, еще один вариант монетизации — появление платных стикеров.

Авторы
Георгий Тадтаев, Владислав Скобелев
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