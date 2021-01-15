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WhatsApp отложил изменение пользовательского соглашения на фоне критики

Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

WhatsApp заявил о пересмотре даты вступления новой политики конфиденциальности. Об этом говорится в блоге в мессенджера.

«Мы переносим дату, когда людям будет предложено просмотреть и принять условия. Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля», — сообщили в WhatsApp.

В компании отметили, что после анонса изменения соглашения о конфиденциальности, в интернете появилось много дезинформации по этому поводу.

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Фото:Karly Domb Sadof / AP

Ранее, 8 января, WhatsApp добавил в пользовательское соглашение пункт, в соответствии с которым персональные данные пользователей мессенджера предоставляются в распоряжение всему семейству приложений от Facebook.

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