WhatsApp исключил просмотр переписки пользователей из-за новых правил

Глава мессенджера Кэткарт заверил пользователей, что после обновления политики конфиденциальности ни WhatsApp, ни Facebook не могут читать личные чаты и слушать звонки

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Ни WhatsApp, ни владеющий им Facebook не могут просматривать личные переписки своих пользователей и их звонки. Об этом заявил глава мессенджера Уилл Кэткарт в Twitter.

По словам Кэткарта, последнюю неделю он наблюдал за дискуссиями по поводу безопасности данных в WhatsApp после того, как мессенджер изменил политику конфиденциальности и сообщил о передаче личных данных пользователей в Facebook.

«Благодаря сквозному шифрованию мы не можем видеть ваши личные переписки или звонки, как и Facebook. Мы привержены этой технологии и стремимся защищать ее во всем мире», — написал глава WhatsApp.

Кэткарт пояснил, что обновление политики конфиденциальности связано с большей прозрачностью. Таким образом в компании хотят лучше объяснить пользователям взаимодействие людей и коммерческих аккаунтов. По его словам, ежедневно около 175 млн человек пользуются бизнес-аккаунтами WhatsApp.