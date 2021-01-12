WhatsApp исключил просмотр переписки пользователей из-за новых правил

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 74,27 (-0,25) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 90,32 (-0,49) Инвестиции, 12:47
NYT сообщила об отказе крупнейшего кредитора Трампа сотрудничать с ним Политика, 13:10 Переехать в небоскреб: чего ожидать от жизни в «Москва-Сити» Партнерский материал, 13:04 Автомойщик разбил Ferrari одноклубника Эльдора Шомуродова Спорт, 13:01 Умер соперник Кирилла на выборах патриарха митрополит Филарет Общество, 13:00 Седан Hyundai и две модели Ford стали автомобилями года в США Авто, 12:54 В Москве застроят четыре бывших промзоны Недвижимость, 12:53 Названы крупнейшие застройщики России по вводу жилья в 2020 году Недвижимость, 12:51 Pfizer оценила возможность отдельной поставки вакцины в Россию Общество, 12:48 Ученые узнали о позволивших коронавирусу передаться человеку изменениях Общество, 12:46 Журналист сообщил об отказе бразильского футболиста перейти в «Зенит» Спорт, 12:46 Гендиректором футбольного «Динамо» станет бывший топ-менеджер «Зенита» Спорт, 12:41 Синоптики указали на «синие» морозы в Сибири и европейской части России Общество, 12:39 Как прокачать свою бизнес-идею и получить инвестиции РБК и Сбер500, 12:35 В Москве назвали долю пожилых среди получивших вакцину от коронавируса Общество, 12:34
Технологии и медиа ,  
0 

WhatsApp исключил просмотр переписки пользователей из-за новых правил

Глава мессенджера Кэткарт заверил пользователей, что после обновления политики конфиденциальности ни WhatsApp, ни Facebook не могут читать личные чаты и слушать звонки
Facebook FB $258,68 +0,51% Купить
Фото: Anushree Fadnavis / Reuters
Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Ни WhatsApp, ни владеющий им Facebook не могут просматривать личные переписки своих пользователей и их звонки. Об этом заявил глава мессенджера Уилл Кэткарт в Twitter.

По словам Кэткарта, последнюю неделю он наблюдал за дискуссиями по поводу безопасности данных в WhatsApp после того, как мессенджер изменил политику конфиденциальности и сообщил о передаче личных данных пользователей в Facebook.

«Благодаря сквозному шифрованию мы не можем видеть ваши личные переписки или звонки, как и Facebook. Мы привержены этой технологии и стремимся защищать ее во всем мире», — написал глава WhatsApp.

Турецкий антимонопольный регулятор начал расследование против WhatsApp
Политика
Фото:Karly Domb Sadof / AP

Кэткарт пояснил, что обновление политики конфиденциальности связано с большей прозрачностью. Таким образом в компании хотят лучше объяснить пользователям взаимодействие людей и коммерческих аккаунтов. По его словам, ежедневно около 175 млн человек пользуются бизнес-аккаунтами WhatsApp.

8 января мессенджер внес в пользовательское соглашение пункт, в соответствии с которым персональные данные пользователей WhatsApp предоставляются в распоряжение всему семейству приложений от Facebook. «Мы можем использовать информацию, которую мы получаем от них, а они могут использовать информацию, которой мы с ними делимся, чтобы помогать разрабатывать, предоставлять, улучшать, понимать, настраивать, поддерживать и продвигать наши услуги», — говорится в сообщении.

Дуров заявил о появлении фейков о Telegram после изменений в WhatsApp
Технологии и медиа
Фото:Valentin Wolf / imagebroker.com / Global Look Press

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

После этого основатель Telegram Павел Дуров заявил, что изменения политики ускорили отток пользователей из WhatsApp и рост пользователей Telegram. Он также сообщил, что американский мессенджер использовал платных ботов для добавления в «Википедию» предвзятой информации о WhatsApp и распространения неточной информации о Telegram.

Из-за новой политики конфиденциальности в отношении WhatsApp начал расследование турецкий антимонопольный орган. В Турции приостановили действия новых правил о передаче данных в Facebook, даже если пользователи их приняли.

Автор
Михаил Котляр
WhatsApp безопасность защита конфиденциальность
Материалы по теме
Турецкий антимонопольный регулятор начал расследование против WhatsApp
Политика
WhatsApp сообщил о передаче личных данных пользователей в Facebook
Технологии и медиа
Дуров заявил о появлении фейков о Telegram после изменений в WhatsApp
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter