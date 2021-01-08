WhatsApp сообщил о передаче личных данных пользователей в Facebook

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Персональные данные пользователей мессенджера WhatsApp предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook. Такой пункт администрация мессенджера внесла в пользовательское соглашение.

«Как часть компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и делится ею. Мы можем использовать информацию, которую мы получаем от них, а они могут использовать информацию, которой мы с ними делимся, чтобы помогать разрабатывать, предоставлять, улучшать, понимать, настраивать, поддерживать и продвигать наши услуги, включая продукты компании Facebook», — говорится в соглашении.

В декабре 2020 года Федеральная торговая комиссия (ФТК) США подала иск о системном нарушении законодательства со стороны Facebook. По мнению регулятора, компания «незаконно поддерживает личную монополию на соцсети» и на протяжении многих лет придерживалась стратегии, предполагающей покупку самых перспективных конкурентов.

FTC потребовала суд обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, запретить навязывать антиконкурентные условия разработчикам программного обеспечения, а также впредь проводить такие сделки только с разрешения властей.