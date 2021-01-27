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Отравление Навального ,  
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Гендиректора TikTok в России пригласили в Госдуму «на беседу»

Глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства пояснил, что к TikTok «накопились вопросы». По его словам, в парламенте заинтересованы, чтобы владельцы зарубежных интернет-платформ соблюдали законы России
Фото: ZUMA / ТАСС
Фото: ZUMA / ТАСС

Генерального директора соцсети TikTok в России Сергея Соколова пригласили в Госдуму для беседы о работе зарубежного видеохостинга в российском правовом поле, сообщил глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев. Его слова приводит ТАСС. По словам Пискарева, к TikTok накопились вопросы.

Депутат отметил, что члены комиссии «заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство России».

По его словам, депутаты хотели бы обсудить с Соколовым возникшие проблемы и «наладить дальнейшее взаимодействие».

РБК направил запрос представителю TikTok.

СК показал видео с извинениями напавшего на машину ФСБ TikTok-блогера
Общество

Неделю назад Роскомнадзор направил TikTok уведомление о необходимости блокировать материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях протеста. В ведомстве пояснили, что на платформе распространяется такой контент.

Это произошло после того, как сторонники оппозиционера Алексея Навального призвали выходить на акции протеста в его поддержку. Власти не согласовали проведение акций. Сам Навальный находится в СИЗО «Матросская Тишина», его арестовали на 30 суток.

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Позже Роскомнадзор сообщил, что начал вызывать представителей соцсетей на составление протоколов об административных правонарушениях по ст. 13.41 КоАП, но не уточнил, каких именно.

Роскомнадзор сообщил об удалении 89% призывов на митинги из соцсетей
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

В день проведения митингов 23 января Роскомнадзор сообщил, что TikTok удалил 93% сообщений с призывами к участию в незаконных акциях протеста.

Акции в поддержку Навального прошли во многих городах России. В некоторых, включая Москву, они сопровождались столкновениями с полицией, Росгвардией и ОМОНом. По данным «ОВД-Инфо», всего были задержаны 3893 человека. После митингов были заведены уголовные дела на их участников, в том числе по статьям о применении насилия к представителю власти, намеренном уничтожении или порче имущества, хулиганстве.

В среду полиция задержала TikTok-блогера Константина Лакеева, которого подозревают в участии в нападении на машину ФСБ во время протестов. Вместе с ним задержали еще 12 блогеров.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Владислав Скобелев
TikTok Пискарев Госдума акции протеста
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