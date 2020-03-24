Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео

По сравнению с данными за понедельник—вторник неделю и две назад у Zoom 16–17 марта количество посещений увеличилось в два-три раза, трафик у онлайн-гипермаркета «Утконос» вырос в 2–2,5 раза, число посетителей Skype повысилось почти в два раза, у сайта сети «Перекресток» — в 1,5–2 раза, у сайта «Пятерочки» — на 6–32%.

Трафик мессенджеров и социальных сетей поднялся незначительно: так, у Telegram 17 марта было на 12% больше посещений, чем во вторник на предыдущей неделе, а у WhatsApp — на 10%, следует из данных SimilarWeb. У сервиса обмена сообщениями и видеоконференций Hangouts (принадлежит Google) трафик вырос почти в два раза.

Трафик сервисов доставки готовой еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», онлайн-кинотеатров, социальной сети «ВКонтакте», YouTube и сервисов знакомств оказался чуть выше, чем в обычные будние дни, но ниже, чем в выходные и праздники. Аналогичная ситуация с сайтом Pornhub, который входит в десятку наиболее посещаемых в мире.

Статистику SimilarWeb отчасти подтверждают данные о скачивании приложений. 16–22 марта резко выросли загрузки приложений Zoom и Skype: на платформе iOS оба переместились из второй сотни в первую десятку рейтинга, на платформе Android попали в топ-50, следует из данных компании AppAnnie. В топ-100 на платформе iOS вошли приложения Microsoft Teams (интегрированный чат в пакет программ Office 365 для дистанционной работы нескольких сотрудников) и «30 дней фитнес-программа» итальянского разработчика Bending Spoons S.p.A. В воскресенье, 22 марта, заметно выросло число скачиваний приложения more.tv — видеосервиса от «СТС Медиа»: на платформе iOS оно передвинулось сразу на 206 строчек вверх и заняло 95-е место в рейтинге. На Android приложения Microsoft Teams и more.tv не вошли в сотню наиболее скачиваемых, а упомянутое фитнес-приложение не поддерживает эту платформу. В целом в скачиваниях на Android в категориях «Еда и напитки», «Образование» и «Развлечения» никаких существенных изменений не наблюдалось. Лишь 20 марта выросли загрузки сервиса онлайн-обучения UniGram от GeekBrains, оно переместилось вверх на 163 позиции, но так и не вошло в топ-100 наиболее популярных.

Как объясняют статистику сами сервисы

Сервисы по доставке продуктов признают, что фиксировали рост спроса в начале прошлой недели. По словам представителя X5 Retail Group (сети «Перекресток» и «Пятерочка»), онлайн-супермаркет зафиксировал повышение спроса 16–18 марта, но 19-го количество заказов уменьшилось примерно на 40% и приблизилось к среднедневному значению начала года. Наполнение заказов остается выше среднего примерно в 1,5–2 раза. Конкретные показатели он не раскрыл.

Для «Утконос Онлайн» 16 и 17 марта были пиковыми по приему заказов по сравнению с прошлой неделей, говорит директор по маркетингу и клиентскому сервису Михаил Морозов. Прирост по количеству заказов составил 120%. По словам Григория Куниса, управляющего и сооснователя сервиса iGooods (доставляет продукты из «Ленты», Metro, «Азбуки вкуса» и др.), спрос на услуги вырос в четыре раза. «Были временные неполадки с сайтом при переходе на новые более мощные серверы, но сейчас все исправлено. На прошлой неделе мы обслуживали 4600–5100 заказов в день, что на 25–35% выше обычного числа доставок», — говорит он, отмечая, что популярностью пользовались продукты длительного срока хранения (крупы, консервы) и средства личной гигиены, но теперь люди начинают возвращаться к привычной продуктовой корзине.

Внутренние данные Delivery Club (доставка из ресторанов) говорят об увеличении по итогам прошедшей недели всех ключевых метрик: аудитории сайта и мобильного приложения, количества новых пользователей, совершающих заказы, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил представитель его пресс-службы. «Как показывает опыт зарубежных стран, сначала на фоне распространения коронавируса начинает ускоряться рост спроса на доставку продуктов питания, затем — на доставку из ресторанов. Ситуация в России развивается по аналогичному сценарию. Профилактические меры вводятся постепенно, и также постепенно меняется ситуация на рынке доставки», — указал он, на раскрывая конкретные показатели.

Представитель «Яндекса» настаивает, что замер только аудитории сайтов доставки, который проводит SimilarWeb, не отражает реальную картину использования сервисов, потому что основная масса заказов, 85–90%, производится в приложении. «Доля десктопа стабильно падает. Даже поисковых запросов про заказ еды с каждым годом становится меньше, несмотря на рост доставки, так как сформировалась привычка заказывать в приложении», — объяснил он. Кроме того, «Яндекс.Еда» доставляет заказы из собственных приложений ресторанов, а этот трафик не учитывается исследовательской компанией. По словам представителя «Яндекса», показатели «Яндекс.Еда» и сервиса «Яндекс.Лавка» (доставка продуктов) «ощутимо выросли в последние дни» (сравнительные данные приведены не были).

Представители нескольких онлайн-кинотеатров заявили о резком росте аудитории за последнюю неделю, писал «Коммерсантъ». В частности, дневная аудитория «Кинопоиска HD» (принадлежит «Яндексу») увеличилась более чем на 50%, трафик more.tv — на 40%, посещаемость Okko и Amediateka — на 30%. В «Megogo Россия» трафик в будни стал сопоставимым с выходными днями. Представитель Okko сообщил РБК, что около 80% пользователей смотрят их сервис на SMART TV, а остальные предпочитают использовать приложение Okko. «Поэтому статистика SimilarWеb не может дать полной картины по смотрению в нашем сервисе», — отмечает он.

По словам представителя «Кинопоиска», в последние дни наблюдается «значительный рост, на 50%, и времени смотрения, и дневной смотрящей аудитории на «Кинопоиск HD». «Это связано и с тем, что все больше людей остаются дома, и с приростом новых зрителей, которые воспользовались промокодом, который позволяет до конца апреля получить подписку от нас в подарок», — говорит он.

Гендиректор Storytel в России Борис Макаренков объясняет, что в текущий момент компания наблюдает серьезный рост аудитории, и связывает его с тем, что сервис предоставил 30 дней бесплатного доступа ко всей библиотеке аудиокниг.

Представитель Cisco не стал комментировать данные SimilarWeb о росте трафика из России на сайт компании, но предположил, что это может быть связано с поиском решений для удаленной работы. Платформа Cisco Webex фиксирует рост числа пользователей по всему миру, а также количества онлайн-встреч и их продолжительности.

Представители разработчиков других сервисов либо не ответили на вопросы РБК, либо отказались от комментариев.