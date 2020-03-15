Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования выпустило рекомендацию перевести студентов на дистанционное обучение из-за угрозы заболевания коронавирусом, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Организовать обучение «вне места нахождения вузов» рекомендуется с 16 марта. Для этого будет использовано электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Рекомендации были даны после того, как министр науки и высшего образования Валерий Фальков провел совещание с ректорами высших учебных заведений.

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