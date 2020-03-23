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Пандемия коронавируса ,  
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Как привычная жизнь переходит в онлайн из-за коронавируса. Фоторепортаж

В мире объявлена пандемия коронавируса, так что многие стараются ограничить число социальных контактов или вовсе вынуждены оказаться в самоизоляции. Привычные действия — покупки, школьные уроки, тренировки — приходится совершать дистанционно. Как жизнь переходит в онлайн — в фоторепортаже РБК
Фото: Patrick Smith / Getty Images

Пилот Nascar участвует в гонке, которую проводят онлайн, из дома своих родителей. Вашингтон, США

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Онлайн-концерт Дениса Мацуева в Концертном зале им. П.И.Чайковского. Москва

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Католический священник проводит онлайн-службу. Гонконг

Фото: Francisco Seco / AP

Тренеры записывают урок зумбы для своих учеников. Брюссель, Бельгия

Фото: /Manaure Quintero / Reuters

Женщина на виртуальном пикнике с друзьями. Каракас, Венесуэла

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Запись лекции в Российском университете транспорта (МИИТ). Москва ​

Фото: Hau Dinh / AP

Учитель физкультуры показывает технику игры в бадминтон на онлайн-уроке. Ханой, Вьетнам

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Трансляция проповеди муфтия из Московской соборной мечети. Пятничная молитва в режиме онлайн

Фото: Aly Song / Reuters

Ученик на школьном онлайн-уроке. Шанхай, Китай

Теги: мультимедиа, коронавирус, карантин
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