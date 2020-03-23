Как привычная жизнь переходит в онлайн из-за коронавируса. Фоторепортаж

Лента новостей

Курс доллара на 24 марта USD ЦБ: 80,88 (+2,84)

Курс евро на 24 марта EUR ЦБ: 86,71 (+2,55)

ВШЭ осудила пост своего профессора об уничтожении «либеральной сволоты»

Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска

50% sale: что происходит на рынке аренды премиальных квартир в Москве

В Кабардино-Балкарии ликвидировали готовивших теракт боевиков

«Макдоналдс» в Бразилии разделил букву М в логотипе

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса

СМИ назвали матч ЛЧ главным рассадником коронавируса в Ломбардии

Курс евро опустился ниже 86 рублей

Контактная группа по Донбассу решила перейти в режим видеоконференции

Как создать новую корпоративную культуру

Кремль заявил о нераспространении на Путина рекомендации оставаться дома

ЦИК Абхазии объявил о победе лидера оппозиции на выборах президента

Кремль не увидел нарушения прав в отслеживании контактов больных COVID-19

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем