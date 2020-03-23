Пандемия коронавируса , 23 мар, 13:11
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Как привычная жизнь переходит в онлайн из-за коронавируса. Фоторепортаж
В мире объявлена пандемия коронавируса, так что многие стараются ограничить число социальных контактов или вовсе вынуждены оказаться в самоизоляции. Привычные действия — покупки, школьные уроки, тренировки — приходится совершать дистанционно. Как жизнь переходит в онлайн — в фоторепортаже РБК
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