Ozon увидел рост спроса на игры и шуруповерты на фоне коронавируса

На фоне распространения коронавируса и перевода россиян на удаленный режим работы спрос на подписки на игры и онлайн-кинотеатры вырос в три раза, на товары для ремонта — почти в четыре

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На фоне эпидемии нового коронавируса россияне в марте потратили на товары для домашнего досуга на 75% больше, чем годом ранее. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ozon.

В своем исследовании эксперты проанализировали свыше 2,5 млн сделанных в марте заказов. Они заметили, что рост продаж на товары для досуга начался с 14 марта и с этого времени спрос держится на том же уровне, что и 8 марта или 23 февраля.

На фоне распространения нового коронавируса на 200% подскочили средненедельные продажи подписок на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры. Также россияне стали чаще покупать настольные игры (150%), товары для хобби и творчества (120%) и книги (110%).

В среднем же, по данным Ozon, россияне потратили в марте 2020 года на товары для домашнего досуга около 2,1 тыс. руб., что на 900 руб. больше, чем годом ранее. Больше всего покупок они сделали 14–17 марта — в первые дни, после того как некоторые российские компании перевели сотрудников на удаленный режим работы. Помимо подписок на онлайн-кинотеатры, россияне также покупают подписки на сервис для игровой приставки Xbox и пакеты Microsoft Оffice для удаленной работы.