Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
Собянин заявил об отсутствии дефицита продуктов в Москве Общество, 10:57 Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям России Общество, 10:54 Кто стал победителем Национальной премии «Бизнес-Успех» Партнерский материал, 10:48 СМИ сообщили о проработке МОК вариантов переноса Олимпийских игр Спорт, 10:44 СМИ узнали о намерении Ибрагимовича завершить карьеру Спорт, 10:36 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 марта Общество, 10:28 СМИ сообщили о заражении коронавирусом бывшего игрока «МЮ» Спорт, 10:08 Составляем список покупок: акции вместо гречки Quote, 10:06 В Абхазии начались повторные выборы президента Политика, 10:05 Ozon увидел рост спроса на игры и шуруповерты на фоне коронавируса Общество, 10:01 Собянин заявил об отсутствии планов закрывать московское метро Общество, 09:22 В Тамбовской области два человека погибли при столкновении автобусов Общество, 08:54 Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло на предстоящей неделе в Москве Общество, 08:33 ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса Общество, 08:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Ozon увидел рост спроса на игры и шуруповерты на фоне коронавируса

На фоне распространения коронавируса и перевода россиян на удаленный режим работы спрос на подписки на игры и онлайн-кинотеатры вырос в три раза, на товары для ремонта — почти в четыре
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На фоне эпидемии нового коронавируса россияне в марте потратили на товары для домашнего досуга на 75% больше, чем годом ранее. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ozon.

В своем исследовании эксперты проанализировали свыше 2,5 млн сделанных в марте заказов. Они заметили, что рост продаж на товары для досуга начался с 14 марта и с этого времени спрос держится на том же уровне, что и 8 марта или 23 февраля.

На фоне распространения нового коронавируса на 200% подскочили средненедельные продажи подписок на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры. Также россияне стали чаще покупать настольные игры (150%), товары для хобби и творчества (120%) и книги (110%).

В среднем же, по данным Ozon, россияне потратили в марте 2020 года на товары для домашнего досуга около 2,1 тыс. руб., что на 900 руб. больше, чем годом ранее. Больше всего покупок они сделали 14–17 марта — в первые дни, после того как некоторые российские компании перевели сотрудников на удаленный режим работы. Помимо подписок на онлайн-кинотеатры, россияне также покупают подписки на сервис для игровой приставки Xbox и пакеты Microsoft Оffice для удаленной работы.

К началу уик-энда российские кинотеатры потеряли 43% зрителей
Технологии и медиа

Кроме того, подскочил спрос на товары для ремонта, средненедельные продажи которых выросли на 296%. Чаще всего россияне, по данным магазина, покупают дрели-шуруповерты и отвертки.

Также в два раза подскочил спрос на спортивные товары: продажи ковриков на Ozon выросли на 120%, а утяжелителей и эспандеров — на 105 и 90% соответственно. В полтора раза чаще россияне стали покупать также домашние спортивные комплексы.

Во всех регионах России 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса: в них запрещены массовые мероприятия, а школы и вузы перешли на дистанционный режим обучения. В Москве с 21 марта временно закрылись фитнес-центры, бассейны и другие спортивные объекты, в частности дворец водных видов спорта «Лужники». По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии и главы сети World Gym в России Ольги Киселевой, на прошлой неделе продажи российских сетей фитнес-клубов в среднем упали на 70–90%.

В Москве из-за коронавируса закрыли фитнес-клубы и бассейны
Общество

После того как на этой неделе столичные власти запретили массовые собрания в помещениях численностью более 50 человек, объединенная сеть кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула кино») ввела в столице ограничение на количество продаваемых на один сеанс билетов: на него как через онлайн-каналы, так и в обычных кассах поступает не более 50 билетов. Позднее часть своих кинотеатров в Москве и Подмосковье закрыла сеть «Каро», объяснившая решение заботой о безопасности зрителей. Деньги за проданные билеты зрителям вернут в автоматическом режиме.

Авторы: Виктория Полякова, Кирилл Сироткин
Теги: коронавирус, онлайн-кинотеатры, удаленная работа, досуг
Материалы по теме
Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта
Финансы
«Каро» из-за вируса закрыла часть кинотеатров в Москве и Подмосковье
Технологии и медиа
Фитнес-клубы сообщили о судьбе абонементов после закрытия из-за вируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter