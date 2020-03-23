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Кремль заявил о нераспространении на Путина рекомендации оставаться дома

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Обязательство соблюдать режим самоизоляции для людей старше 65 лет, введенное в Москве и Московской области, не распространяется на главу государства Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Работа есть работа, тем более работа президента», — сказал Песков, отметив, что она находится вне критериев, которые указаны в ограничивающих документах.

Кроме того, президент живет не в своей квартире в Москве, а в государственной резиденции, указал Песков. «Чаще всего он там, где живет, там и работает, и наоборот», — пояснил он.

Представитель Кремля добавил, что массовые мероприятия с участием Путина не планируются, а в случае проведения встреч с участием президента сотрудники администрации заранее просят врачей провести тесты на коронавирус всем участникам. «Думаю, что мы будем этой практике следовать и дальше», — уточнил он.

Власти Москвы и Подмосковья обяжут пожилых соблюдать домашний режим
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Ранее 23 марта в Москве и Подмосковье из-за распространения коронавируса обязали оставаться дома всех жителей старше 65 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания. Режим самоизоляции необходимо соблюдать с 26 марта до 14 апреля, а выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости (в магазин или аптеку). При этом отмечалось, что ограничение не распространяется на руководителей и сотрудников, «чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения».

7 октября 2019 года Путину исполнилось 67 лет.

Теги: коронавирус, Владимир Путин, изоляция
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