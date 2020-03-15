Власти сообщили о первых случаях заражения коронавирусом внутри России
Три россиянина заразились коронавирусом от других заболевших. Об этом сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве указали, что они не привезли вирус из-за рубежа.
По данным Роспотребнадзора, к 14 марта в России было зарегистрировано 14 новых случаев заболевания. В сообщении указано, что большинство из инфицированных посещали страны с «неблагополучной обстановкой по коронавирусу», однако три случая выявлены как «контактные с ранее заболевшими».
14 марта премьер Михаил Мишустин заявил, что сейчас коронавирус диагностируется не только у граждан, вернувшихся из Италии и других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, но и у членов их семей, которые не ездили за рубеж.
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве по состоянию на вечер 14 марта выявлено 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, число зараженных по всей России составило 59 человек.