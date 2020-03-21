Производитель туалетной бумаги Zewa заявил о росте спроса на 40%

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Группа компаний Essity (включает бренд Zewa) зафиксировала рост заказов на потребительские товары на 30–40% по сравнению с ожидаемым спросом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе группы компаний.

«Мы делаем все возможное, чтобы все заказы были обработаны, но в связи с ограниченной мощностью не гарантируем удовлетворения всего спроса», — сказали в пресс-службе. В Essity отметили, что ожидают снижение спроса в апреле, когда потребители «запасутся продукцией».

По данным группы компаний, в сегменте профессиональной гигиены, представленной продукцией торговой марки Tork, продажи увеличились на 10%, но неравномерно. В сфере гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa) заказы также превышают запланированный объем заказов, больше всего заказов поступает от клиентов, обсуживающих розничные торговые сети и клиники.

«Мы ожидаем существенное падение продаж в апреле, около 20%, ввиду практически полного прекращения деятельности предприятий сегмента HoReCa, коммерческого сектора и общественных заведений», — сказали в пресс-службе.