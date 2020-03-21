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Производитель туалетной бумаги Zewa заявил о росте спроса на 40%

Фото: Arne Dedert / dpa / picture-alliance / ТАСС

Группа компаний Essity (включает бренд Zewa) зафиксировала рост заказов на потребительские товары на 30–40% по сравнению с ожидаемым спросом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе группы компаний.

«Мы делаем все возможное, чтобы все заказы были обработаны, но в связи с ограниченной мощностью не гарантируем удовлетворения всего спроса», — сказали в пресс-службе. В Essity отметили, что ожидают снижение спроса в апреле, когда потребители «запасутся продукцией».

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По данным группы компаний, в сегменте профессиональной гигиены, представленной продукцией торговой марки Tork, продажи увеличились на 10%, но неравномерно. В сфере гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa) заказы также превышают запланированный объем заказов, больше всего заказов поступает от клиентов, обсуживающих розничные торговые сети и клиники.

«Мы ожидаем существенное падение продаж в апреле, около 20%, ввиду практически полного прекращения деятельности предприятий сегмента HoReCa, коммерческого сектора и общественных заведений», — сказали в пресс-службе.

В Essity отметили, что также ожидают падение спроса в производственном сегменте из-за отсутствия комплектующих и перевода сотрудников на удаленную работу. Стабильной останется пищевая промышленность, добавили в группе компаний.

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В пресс-службе рассказали, что цена на продукцию должна повыситься пропорционально изменению курса валют. «Мы мониторим ситуацию в стране и в мире и сможем предоставить более подробную информацию в апреле», — отметили в группе компаний.

Essity занимается производством и продажей товаров для гигиены и здоровья. Ей принадлежат такие бренды, как Zewa, TENA, Libero, Libresse, Tempo и другие. В ассортименте компании — туалетная бумага, подгузники, бумажные полотенца и платки и другие средства личной гигиены, а также продукция профессиональной гигиены.

В феврале онлайн-магазины зафиксировали рост спроса на средства личной гигиены, нескоропортящиеся продукты и бытовую химию. Эксперты отмечали, что основная причина — боязнь распространения нового коронавируса. Однако в Wildberries связали рост не с инфекцией, а с расширением ассортимента.

В середине марта сервисы доставки продуктов и сети продуктовых магазинов также отметили увеличение спроса на товары на фоне новостей о распространении коронавируса. В частности, на консервы и крупы. Спустя несколько дней, по данным компании X5 Retail Group, которая управляет сетями «Перекресток», «Карусель» и «Пятерочка», спрос снизился.

Теги: туалетная бумага, спрос
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