Пандемия коронавируса , 21 мар, 10:00
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Как итальянцы переживают самоизоляцию и режим ЧС. Фоторепортаж
Италия обошла Китай по количеству жертв коронавируса, несмотря на предпринимаемые в стране меры. Она первой в Европе ввела режим ЧС, обязав жителей не покидать дома без крайней необходимости. Тем не менее, по данным на 20 марта, в стране зафиксировано более 41 тыс. случаев заражения и 3,4 тыс. смертей от COVID-19. Как итальянцы переживают самоизоляцию — в фоторепортаже РБК
Тренер Антониетта Орсини проводит разминку для своих соседей на балконе. Рим
Мужчина играет на гитаре и поет. Милан
Соседи слушают устроенный одним из них dj-сет, танцуют и пьют вино. Милан
Девушка поет. Рим
Диджей Даниэле Кокуцца устроил вечеринку для своих соседей. Палермо
Многие вывешивают на балконах итальянский флаг в знак солидарности
Мальчик играет на саксофоне. Милан
Неаполь. Местные жители отдыхают на балконе
Некоторые зажигают свечи в память о тех, кто погиб от коронавируса
Режим ЧС был введен в Италии 31 января. Он продлится полгода