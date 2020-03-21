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Как итальянцы переживают самоизоляцию и режим ЧС. Фоторепортаж

Италия обошла Китай по количеству жертв коронавируса, несмотря на предпринимаемые в стране меры. Она первой в Европе ввела режим ЧС, обязав жителей не покидать дома без крайней необходимости. Тем не менее, по данным на 20 марта, в стране зафиксировано более 41 тыс. случаев заражения и 3,4 тыс. смертей от COVID-19. Как итальянцы переживают самоизоляцию — в фоторепортаже РБК
Фото: Remo Casilli / Reuters

Тренер Антониетта Орсини проводит разминку для своих соседей на балконе. Рим
 

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Мужчина играет на гитаре и поет. Милан

Фото: Valeria Ferraro / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС

Соседи слушают устроенный одним из них dj-сет, танцуют и пьют вино. Милан

Фото: Alberto Lingria / Reuters

Девушка поет. Рим

Фото: Ropi via ZUMA Press / ТАСС

Диджей Даниэле Кокуцца устроил вечеринку для своих соседей. Палермо

Фото: Yara Nardi / Reuters

Многие вывешивают на балконах итальянский флаг в знак солидарности
 

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Мальчик играет на саксофоне. Милан

Фото: Ciro de Luca / Reuters

Неаполь. Местные жители отдыхают на балконе
 

Фото: Yara Nardi / Reuters

Некоторые зажигают свечи в память о тех, кто погиб от коронавируса
 

Фото: Emily Roe / Reuters
Режим ЧС был введен в Италии 31 января. Он продлится​ полгода
 
Теги: мультимедиа, коронавирус, Италия
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