В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

Наиболее сильный рост количества заказов был зафиксирован в Москве — в два раза. В Санкт-Петербурге это число увеличилось на 55%, в Екатеринбурге — на 61%. В этих трех городах временные интервалы могут быть заняты на два-три дня вперед, отметили в сервисе. В остальных городах, в которых присутствует сервис «СберМаркет», рост составил около 55%.

Также вырос и средний чек заказов: его рост составил около 25% в среднем по стране.

В «СберМаркете» уточнили, что помимо спроса на традиционные товары (бананы, сахар, молоко, сыр, свежие фрукты и овощи) вырос спрос на крупы, макаронные изделия, консервы и соленья. «На этой неделе продажи круп и макаронных изделий выросли в два раза по сравнению с неделей ранее, продажи консервов и солений — на 79%», — рассказали в «СберМаркете».

Сервис был запущен в сентябре 2019 года. Он работает с METRO Cash&Carry, «Ашаном», «Азбукой Вкуса», «ВкусВиллом» и «Лентой».

О возможных задержках при доставке продуктов также сообщили клиентам в сервисе «Утконос» с помощью рассылки сообщений. В сообщении говорится, что «за последние дни, учитывая текущую ситуацию, спрос на доставку продуктов очень вырос». В компании отметили, что временные интервалы на данный момент заняты на несколько дней вперед, и напомнили о возможности самостоятельно забирать заказ с помощью продуктоматов.

В продуктовой розничной компании X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и гипермаркетами «Карусель») РБК подтвердили, что в некоторых магазинах есть «повышенный спрос на отдельные товары». Кроме того, компания фиксирует рост числа заказов в онлайн-супермаркете «Перекресток.ру» и в экспресс-доставке товаров. В X5 Retail Group подчеркнули, что налаживают дополнительные поставки в магазины, увеличивают объемы партий и частоту пополнения полок.

Между тем в пресс-службе «АШАН Ритейл Россия» заявили, что компания не наблюдает «ажиотажного спроса или сильного увеличения количества клиентов». Присутствует «незначительный» рост на крупы и макароны, но он находится «в рамках сезонности», сообщили в компании. Отсутствие товаров на некоторых полках магазинов сети в «АШАН Ритейл Россия» связали с человеческим фактором, пояснив, что «товар просто не успели выложить на полки».

Представитель «Магнита» сообщил РБК, что сеть наблюдает рост спроса на продукты питания длительного хранения, но ажиотажа и нехватки товаров нет. «Мы полностью контролируем ситуацию с поставками, закупаем в больших объемах. В магазинах держим увеличенный запас базовых товаров. На складах сформированы запасы продуктов питания (бакалеи, в первую очередь), средств личной гигиены, бытовой химии, детского питания, кормов для животных», — сообщили в «Магните».

В воскресенье, 15 марта, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров провел совещание с представителями крупных продовольственных сетей, на котором обсуждалось повышение спроса на продовольствие, сообщил РБК знакомый с повесткой встречи. У властей есть опасения, что потребители столкнутся с пустыми полками в магазинах и будут ощущать нехватку продуктов. Сотрудники министерства уточняли, есть ли у ретейлеров проблемы с поставками, поставщиками или запросами на повышение цен, рассказал источник РБК, присутствовавший на совещании. Никаких специальных распоряжений и предписаний для ретейла не последовало, говорит собеседник, пожелавший остаться неназванным. Сотрудник другого ретейлера подтвердил такое содержание обсуждения на встрече.

В Минпромторге РБК сообщили, что ведомство мониторит ситуацию на потребительском рынке и делает это совместно и с региональными властями, и с торговыми сетями. «Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Во-вторых, наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков, и даже если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом — товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети. Чтобы снова заполнить полку, всегда требуется примерно одно и то же время. И в-третьих, хотелось бы предупредить потребителей, что у любого товара есть срок годности, и та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно. Поэтому мы, конечно, призываем граждан осознанно и рационально подходить к планированию собственных покупок», — указали в министерстве.

К 15 марта количество зараженных коронавирусом в России увеличилось до 63 человек.

Большая часть тех, у кого было подтверждено заражение коронавирусом, находится в Москве. В субботу, 14 марта, мэр столицы Сергей Собянин признал режим повышенной готовности в Москве обстоятельством непреодолимой силы.

В городе также ввели ряд ограничений для больниц и школ. В частности, в стационары больниц, детдома и интернаты временно не допускаются посетители, амбулаторно-поликлиническое обслуживание будет осуществляться преимущественно на дому, плановая диспансеризация временно отменяется.

Также в государственных школах Москвы и Подмосковья введено свободное посещение, частным школам рекомендовано уйти на каникулы на две недели или перейти на дистанционное обучение.

Всего в мире количество зараженных новым коронавирусом, по данным SCMP, превысило 155 тыс. человек, умерли 5925 человек.