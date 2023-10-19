Создатель World of Tanks заявил о сборе средств среди игроков для Украины

Wargaming заявила, что предложит игрокам покупать игровые предметы, выручка за которые пойдет на Украину. В России бизнес перешел компании Lesta Studio; там заявили, что после ребрендинга их проекты развиваются самостоятельно

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Компания Wargaming, которая разрабатывает в том числе многопользовательские игры World of Tanks и World of Warships, объявила о запуске сбора средств для Украины до 1 ноября среди своих пользователей, говорится в сообщении, опубликованном на ее сайте.

В шести играх компании появились специальные наборы с контентом на украинскую тематику, отмечается в сообщении.

Компания обещает пожертвовать все деньги от каждого купленного игроками пакета на приобретение Украине машин скорой помощи.

РБК отправил запрос в Роскомнадзор и главе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Wargaming была основана в 1998 году белорусским предпринимателем Виктором Кислым. Сейчас она базируется на Кипре. У компании есть студии в Киеве, Праге, Хельсинки, Чикаго и других городах.

В апреле прошлого года Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии. Ее игровой бизнес в обеих странах был передан российской компании Lesta Studio. Последняя переименовала название игр в «Мир танков» и «Мир кораблей».

Российская Lesta Studio в своем телеграм-канале отметила, что оперирует проектами «Мир танков» и «Мир кораблей» с прошлого года, находится «вне политики» и не имеет отношения к иным играм схожей тематики. В сообщении рекомендуется игрокам быть внимательными при совершении платежей и покупок онлайн, чтобы не нарушать законодательство России и Белоруссии.

Глава московского подразделения группы компаний Lesta Studio Гаухар Алдыярова пояснила РБК, что после ребрендинга игровые проекты развиваются самостоятельно. Игрокам предлагали самим выбрать, где играть — на российско-белорусских серверах или на европейских, которые компании не принадлежат.

«Все платежи, финансовые операции нашей группы компаний производятся в строгом соответствии с законодательством РФ и РБ. И все, что мы зарабатываем, мы тратим на поддержание текущих проектов, разработку новых игр и поддержку и развитие своей инфраструктуры», — подчеркнула Алдыярова.