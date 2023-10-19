 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Создатель World of Tanks заявил о сборе средств среди игроков для Украины

Wargaming объявила о сборе средств для Украины среди игроков World of Tanks
Сюжет
Военная операция на Украине
Wargaming заявила, что предложит игрокам покупать игровые предметы, выручка за которые пойдет на Украину. В России бизнес перешел компании Lesta Studio; там заявили, что после ребрендинга их проекты развиваются самостоятельно
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Компания Wargaming, которая разрабатывает в том числе многопользовательские игры World of Tanks и World of Warships, объявила о запуске сбора средств для Украины до 1 ноября среди своих пользователей, говорится в сообщении, опубликованном на ее сайте.

В шести играх компании появились специальные наборы с контентом на украинскую тематику, отмечается в сообщении.

Компания обещает пожертвовать все деньги от каждого купленного игроками пакета на приобретение Украине машин скорой помощи. 

РБК отправил запрос в Роскомнадзор и главе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Wargaming была основана в 1998 году белорусским предпринимателем Виктором Кислым. Сейчас она базируется на Кипре. У компании есть студии в Киеве, Праге, Хельсинки, Чикаго и других городах.

В апреле прошлого года Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии. Ее игровой бизнес в обеих странах был передан российской компании Lesta Studio. Последняя переименовала название игр в «Мир танков» и «Мир кораблей».

Читайте на РБК Pro
Как следствие принимает решение об аресте имущества — причины и действия
Сербия, Кипр, Германия: обзор стран для переезда российских компаний
Лидерство как драйвер роста: какие инструменты развивают команду
Будут ли власти поддерживать рубль и куда курс двинется дальше

Российская Lesta Studio в своем телеграм-канале отметила, что оперирует проектами «Мир танков» и «Мир кораблей» с прошлого года, находится «вне политики» и не имеет отношения к иным играм схожей тематики. В сообщении рекомендуется игрокам быть внимательными при совершении платежей и покупок онлайн, чтобы не нарушать законодательство России и Белоруссии.

Глава московского подразделения группы компаний Lesta Studio Гаухар Алдыярова пояснила РБК, что после ребрендинга игровые проекты развиваются самостоятельно. Игрокам предлагали самим выбрать, где играть — на российско-белорусских серверах или на европейских, которые компании не принадлежат.

«Все платежи, финансовые операции нашей группы компаний производятся в строгом соответствии с законодательством РФ и РБ. И все, что мы зарабатываем, мы тратим на поддержание текущих проектов, разработку новых игр и поддержку и развитие своей инфраструктуры», — подчеркнула Алдыярова.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Евгения Стогова Евгения Стогова
При участии
Мария Лисицына
Wargaming World of Tanks Военная операция на Украине сбор средств
Материалы по теме
Хакеры-мигранты из России стали причиной роста киберпреступности в Турции
Технологии и медиа
Медведев заявил об «отчаянной ревности» Украины к Израилю
Политика
Бывшего следователя заочно арестовали за взятку от хакеров на ₽7,3 млрд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 102,91 (+0,15) Инвестиции, 18 окт, 16:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 97,37 (+0,03) Инвестиции, 18 окт, 16:41
Мосбиржа 20 октября возобновит торги акциями VK Инвестиции, 14:02
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 13:58
Как искусственный интеллект помогает в разных отраслях экономики России Национальные проекты, 13:56
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:54
Альфа-банк назвал фейком информацию об утечке данных миллионов клиентов Финансы, 13:50
Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади Политика, 13:47
Пасынок Намина сознался в убийстве Общество, 13:46
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Создатель World of Tanks заявил о сборе средств среди игроков для Украины Технологии и медиа, 13:42
В каких странах россияне могут открыть инвестиционный фонд Pro, 13:37
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 13:37
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 13:33
Футболист «Милана» без вести пропал в Швеции Спорт, 13:32
Путин заявил об открытости России к современным спортивным дисциплинам Спорт, 13:25
Как искусственный интеллект помогает в разных отраслях экономики России Национальные проекты, 13:25