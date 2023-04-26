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Вице-премьер назвал геймеров целью для вербовки Западом

Вице-премьер Чернышенко: российские геймеры являются целью вербовки со стороны Запада
Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Российские геймеры являются целью вербовки для иностранных разведок. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе марафона «Знание. Первые».

«Аудитория игр в нашей стране, наши геймеры являются объектом изучения иностранных разведок с целью вербовки», — заявил Чернышенко.

Чернышенко упомянул франшизу Call of Duty, в одной из игр которой представлен антагонист — «плохой русский», который, по словам, вице-премьера, «стреляет и убивает». По его мнению, через этот образ на Западе пытаются донести свое отношение к России. Чернышенко считает, что те, кто принимает участие в таких играх, являются целью, чтобы «нанести урон» России.

Помимо этого, вице-премьер сказал, что российские геймеры оставляют «цифровые следы», которые «сохраняются и анализируются на серверах» не в России, а «также используются в разных очень нехороших вещах».

В конце 2022 года временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета заявила, что ЦРУ, МИ-6 и украинская разведка «буквально открыто вербуют» уехавших россиян в качестве шпионов и диверсантов. Спецслужбы могут использовать их для подрывной деятельности внутри России, считают в Совфеде.

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