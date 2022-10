Lesta Games объявила о переименовании World of Tanks и World of Warships

Российская компания-разработчик видеоигр Lesta Games, чей владелец купил российскую студию Wargaming, переименовала свои игры, сообщается на YouTube-канале компании.

«Любимые игры продолжат радовать вас, не изменяя традициям, но под новыми именами: «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz!», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что был совершен переход на новую точку доступа к играм — Game Center. «Все ранее созданные аккаунты продолжат свою работу,

накопленное имущество и бонусы будут перенесены в целости и сохранности», — добавили там.

В начале апреля компания Wargaming, которая разрабатывает игры World of Tanks, World of Warships, Total War: Arena, Hybrid Wars, Master of Orion

и другие военные игры, объявила об уходе из России и Белоруссии. Штаб-квартира компании располагается в Никосии на Кипре, а центры разработок — в Минске (основной), Киеве, Санкт-Петербурге, Сиэтле, Чикаго, Балтиморе, Сиднее, Хельсинки, Остине и Праге.

Петербургская компания Lesta Studio (ООО «Леста») была дочерней компанией Wargaming. Летом стало известно, что ее основатель Малик Хатажаев стал владельцем российской студии Wargaming. Гендиректором ООО «Леста» вместо Хатажаева стал Юрий Сухарев.