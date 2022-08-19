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ФСБ нашла трех россиян, переводивших деньги фонду помощи ВСУ

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ФСБ объявила предостережение трем жителям столичного региона, которые перевели деньги украинскому фонду помощи вооруженным силам страны. Об этом РБК сообщила пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

По данным службы, во время военной операции России на Украине россияне пожертвовали деньги международному благотворительному фонду «Вернись живым». Он зарегистрирован на Украине и с 2014 года оказывает финансовую помощь для закупки беспилотников, тепловизоров и приборов ночного видения, а также для обучения военных.

ФСБ заявила, что действия граждан были направлены против безопасности России и создали условия для преступления по ст. 275 УК (государственная измена).

ФСБ предостерегла россиянина, пожертвовавшего деньги в фонд помощи ВСУ
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Это не первый случай, когда спецслужбы выявляют граждан, которые жертвовали деньги украинским фондам во время военных действий. 1 июля ФСБ объявила предостережение россиянину, отправившему деньги фонду «Вернись живым».

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