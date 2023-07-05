В Екатеринбурге задержали мужчину по делу об оказании помощи ВСУ

Уроженец Украины, по версии следствия, переводил деньги на счет, который использовался для сбора средств в поддержку ВСУ, заявили в ФСБ. Мужчину задержали в аэропорту Екатеринбурга

В аэропорту Екатеринбурга задержали прилетевшего из-за рубежа уроженца Украины, который, по версии следствия, оказывал финансовую помощь ВСУ, сообщила пресс-служба УФСБ по Свердловской области.

Он арестован по подозрению в госизмене, говорится в сообщении.

Как заявили в ФСБ, речь идет о 39-летнем мужчине. Он, по версии следствия, во время проведения военной операции России на Украине переводил деньги на банковский счет, который использовался для сбора средств в поддержку ВСУ и «совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения ВС РФ». Как уточняет «РИА Новости», подозреваемого задержали в аэропорту Кольцово.

«Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)», — говорится в сообщении.

Ст. 275 УК РФ (госизмена, в соответствии с недавно обновленным УК предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения) обычно применяют в отношении граждан России. В отношении иностранцев по схожему составу преступления, как правило, заводят дела о шпионаже (ст. 276 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

ФСБ регулярно сообщает о возбуждении дел по статье о госизмене. В начале июля в Тюмени задержали мужчину, который, по версии следствия, пытался убедить офицера и вверенное ему подразделение перейти на сторону ВСУ и обещал связать их с украинскими спецслужбами. 27 июня ФСБ заявила о задержании жителя Нальчика, который, по утверждению ведомства, хотел поехать на Украину и вступить в одно из подразделений ВСУ. За день до этого спецслужба сообщала, что в Амурской области задержан уроженец Львовской области, который, по версии следствия, несколько раз перечислял средства для покупки украинскими военными дронов-камикадзе. Во всех вышеописанных эпизодах были возбуждены дела по 275-й статье УК РФ.