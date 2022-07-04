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ФСБ предостерегла россиянина, пожертвовавшего деньги в фонд помощи ВСУ

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Сотрудники ФСБ выявили россиянина, который пожертвовал деньги в международный благотворительный фонд «Вернись живым», зарегистрированный на Украине, во время российской военной операции, говорится в поступившем в РБК сообщении спецслужбы. 1 июля ему было «объявлено официальное предостережение».

«УФСБ России по городу Москве и Московской области получена информация о намерении гражданина Российской Федерации совершить преступление, предусмотренное статьей 275 УК России «Государственная измена», — сообщили в ведомстве.

По данным спецслужбы, фонд существует с 2014 года и оказывает помощь украинским вооруженным силам «в укомплектовании электронными средствами ведения наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи, обучении военных».

В действиях гражданина в ФСБ усмотрели признаки государственной измены: им оказана финансовая помощь «иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации».

Материал дополняется

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ФСБ пожертвование Вооруженные силы Украины
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