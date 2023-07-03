Основателя «Хортицы» объявили в розыск в России за помощь ВСУ

Основателя «Хортицы» объявили в розыск в России за помощь ВСУ

В период с февраля по апрель 2022 года украинский бизнесмен Евгений Черняк и другие фигуранты перечислили военнослужащим ВСУ более 500 млн руб. для «осуществления террористической деятельности» в России, сообщил российский СК

Евгений Черняк (Фото: из личного архива)

Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинского бизнесмена Евгения Черняка, которого обвиняют в спонсировании терроризма за перечисление денег на нужды ВСУ. Бизнесмена объявили в розыск, говорится в сообщении ведомства.

В отношении него возбуждено дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (финансирование терроризма). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет или пожизненный срок.

СК сообщил, что сейчас решается вопрос об аресте долей организаций, так как их руководителей подозревают в финансировании ВСУ. В ведомстве не назвали, о каких организациях идет речь. Черняк основал холдинг Global Spirits (выпускал водку под брендами «Хортица», «Морошка», «Первак» и др.).

«По данным следствия, в период с февраля по апрель 2022 года Черняк и иные лица вступили в преступный сговор, направленный на финансирование терроризма. Соучастники организовали перечисление военнослужащим Вооруженных сил Украины и иных украинских вооруженных формирований денежных средств в размере более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.

Помимо этого в июне 2023 года Черняк поставил украинским военным товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью более 90 млн руб.

На территории Москвы и области следователи провели уже более 10 обысков по этому делу. Российские силовики проводят действия, направленные на установление местонахождения и задержание Черняка.

В сообщении на сайте Global Spirits говорится, что после февраля 2022 года холдинг отозвал лицензию на производство алкогольной продукции на российском и белорусском рынка. Использование брендов холдинга не территории России компания считает неправомерным и оспаривала это в суде Кипра.

В мае прошлого года стало известно, что у заводов «Русский север» в Вологодской области и «Родник и К» в Подмосковье, которые занимались в России выпуском водки «Хортиця», «Мороша» и «Первак» из портфеля холдинга Global Spirits, появился новый собственник — Александр Беспалов. Ранее компании принадлежали кипрским Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd.

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