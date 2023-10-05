В Москве задержали трех членов фонда, собиравшего деньги для ВСУ

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В Москве задержали трех человек, которых подозревают в участии в работе фонда «Возрождение» и религиозной организации «Всеукраинского духовного центра «Возрождение» (оба признаны Генпрокураторой нежелательными организациями), сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В Чертановском суде столицы агентству подтвердили получение материалов из Следственного комитета в отношении указанных лиц.

Следователи задержали одного мужчину и двух женщину. В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Михаилу Ковалю и домашнем аресте И. А. Нагорновой и Н. С. Уховой. Всех троих подозревают по ч. 3 ст. 284.1 УК («Организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России»), сообщили в суде. По этой статье им грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

РБК направил запрос в ГСУ СК России по Москве.

О возбуждении этого уголовного дела пресс-служба Следственного комитета сообщила накануне, 4 октября. По данным следствия, в период с 25 ноября 2022 года группой лиц в Москве и Кировской области незаконно осуществлялась деятельность фонда «Возрождение» и организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение». Следователи провели обыски по местам жительства подозреваемых и изъяли «предметы, имеющие значения для следствия».

Кроме того, как узнал ТАСС из материалов дела о признании незаконной деятельности «Возрождения», фонд собирал денежные средства для покупки снаряжения Вооруженным силам Украины и финансировал деятельность украинского подразделения «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и украинской организации «Правый сектор» (признана в России экстремистской и запрещена).

Духовный центр «Возрождение» — религиозная организация, которая была основана Владимиром Мунтяном в 1997 году в Днепропетровске. Главный филиал организации располагался в Киеве, ее ответвления работали на территории Украины, России, Белоруссии и других стран СНГ. На Украине деятельность организации частично ограничена. Организацию обвиняли в том числе в «манипулировании сознанием граждан», мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем. В ноябре 2022 года «Возрождение» и «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» признали нежелательными и в России.