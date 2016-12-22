СМИ узнали дату начала блокировки Telegram

Российские информагентства, ссылаясь на источники, сообщили, что выгрузка адресов Telegram для блокировки начнется в понедельник. Глава Роскомнадзора обещал начать ограничивать доступ «в ближайшее время»

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Российские интернет-провайдеры приступят к блокировке мессенджера Telegram в понедельник, 16 апреля, сообщили «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и собеседника, знакомого с решением Роскомнадзора, соответственно.

Собеседники пояснили, что именно в понедельник федеральная служба направит операторам связи адреса Telegram, которые подлежат блокировке в России. Роскомнадзор ведет реестр запрещенных адресов в интернете, информация из которого выгружается операторам связи. Операторы связи имеют доступ к выгрузке из этого реестра. Они обязаны заблокировать указанные в реестре адреса в течение суток после внесения в реестр.

Таганский районный суд Москвы в пятницу рассмотрел ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России и удовлетворил его. Представители Telegram в суд не пришли (создатель мессенджера Павел Дуров попросил их не «легитимизировать откровенный фарс присутствием»), но заявили, что обжалуют решение.

Роскомнадзор внес веб-версию Telegram — домены t.me и web.telegram.org — в реестр запрещенных сайтов. При этом в качестве даты внесения указано 11 апреля, также в реестре содержится отметка, что доступ к этим ресурсам не ограничивается. Глава ведомства Александр Жаров после вердикта суда сказал, что блокировка начнется «в ближайшее время», но отказался назвать конкретную дату.

Создатель мессенджера Павел Дуров после решения суда заявил, что Telegram «будет использовать встроенные методы обхода блокировок», но не гарантировал полную доступность мессенджера для тех, кто не пользуется VPN. После этого замглавы комитета Госдумы по информационным технологиям Владимир Крупенников допустил, что депутаты могут подготовить новые законодательные ограничения работы VPN. В России с ноября 2017 года действует закон, обязывающий компании, предоставляющие услуги VPN, по требованию властей ограничивать доступ к запрещенным сайтам.

К блокировке мессенджера привел отказ его администрации предоставить ФСБ ключи, необходимые для расшифровки сообщений пользователей. В Telegram заявили, что это требование спецслужбы технически неисполнимо, потому что ключи хранятся только на устройствах пользователей.