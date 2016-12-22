Госдума допустила введение ограничений на VPN-сервисы из-за Telegram

Замглавы парламентского комитета по информтехнологиям Владимир Крупенников заявил, что, если Роскомнадзор не сможет надежно заблокировать Telegram, Госдума оперативно внесет поправки в законы

Владимир Крупенников (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Если с полной блокировкой Telegram (решение об ограничении доступа к сервису принял 13 апреля Таганский суд Москвы) возникнут трудности, Госдума может принять новые законы против VPN-сервисов, с помощью которых можно обходить блокировки, заявил «РИА Новости» зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.

«Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба. Сейчас мы посмотрим, потребуется ли принятие дополнительных законодательных мер, чтобы исключить использование VPN, соответственно, будем думать, как это сделать», — сказал Крупенников.

По словам депутата, после того как Роскомнадзор запустит процедуру блокировки Telegram, станет ясно, «достаточно ли у наших органов исполнительной власти полномочий для того, чтобы осуществлять полностью блокировку или же нет».

«Если потребуются дополнительно какие-то законодательные инициативы, мы их оперативно внесем», — сказал Крупенников.

С 1 ноября 2017 года в России вступил в силу закон, в соответствии с которым сервисы для обхода блокировок в интернете, в том числе VPN и анонимайзеры, по требованию правоохранительных органов обязаны ограничивать доступ пользователям к запрещенным сайтам. Получив запрос от Федеральной службы безопасности или другого органа, Роскомнадзор должен направлять сервисам требование подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержатся сведения о запрещенных сайтах, и блокировать доступ к этим ресурсам. Если сервис не подключится к ФГИС в течение 30 дней с момента получения требования от Роскомнадзора, то будет заблокирован сам. Однако в феврале 2018 года представитель Роскомнадзора сообщил РБК, что ни одного запроса относительно VPN-сервисов от ФСБ не поступало.

Перед принятием закона о готовности подчиниться его требованиям заявляли представители российских сервисов, в то время как представители большинства зарубежных сервисов сообщили, что не подчинятся.

«Как компания, ориентированная на защиту конфиденциальности и свободы информации в интернете, мы будем продолжать поддерживать пользователей без какой-либо цензуры или блокировок независимо от того, где они находятся», — сообщил РБК представитель американского VPN-сервиса ExpressVPN.

Представитель еще одного зарубежного сервиса PrivateVPN заявил, что, поскольку компания не присутствует в России, законы страны на нее не распространяются.