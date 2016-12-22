Дуров рассказал о последствиях блокировки Telegram

Telegram намерен использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют от пользователей действий. Об этом создатель мессенджера Павел Дуров заявил в своем аккаунте во «ВКонтакте». Так он прокомментировал решение Таганского суда Москвы заблокировать сервис на территории России по требованию Роскомнадзора.
Дуров добавил, что «100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована», а «в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно» (орфография и пунктуация автора сохранены. — РБК).
Павел Дуров также подчеркнул, что Telegram «сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации», и посоветовал не удалять и не переустанавливать мессенджер, если возникнут проблемы с соединением.
Постановление суда создатель сервиса также прокомментировал в своем официальном канале в Telegram.
«Власть, которая есть у местных правительств над IT-корпорациями, основана на деньгах», — заявил Дуров. «В любой момент правительство может обрушить их акции, угрожая блокировать поток доходов и заставляя эти компании делать странные вещи (помните, как в прошлом году Apple перевела серверы iCloud в Китай). В Telegram у нас есть роскошь не беспокоиться о доходах или продаже рекламы. Конфиденциальность не продается, а от прав человека нельзя отказываться из-за страха или жадности», — подчеркнул создатель Telegram.
В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Судья, вынося решение, сообщила, что оно подлежит немедленному исполнению. Ограничение может быть снято, если Telegram согласится с требованиями ФСБ и Роскомнадзора и предоставит спецслужбам ключи для дешифровки пользовательской переписки. Представители сервиса не раз заявляли, что выполнить это требование технически невозможно.
После оглашения решения суда глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что блокировка мессенджера произойдет «в ближайшее время». Он подчеркнул, что ведомство готово вернуться к переговорам с представителями сервиса и обсудить возможную разблокировку, но только при условии выполнения компанией требований законодательства.
Авторы популярных русскоязычных Telegram-каналов прогнозируют, что возможное падение их аудитории составит до 50%, но намерены остаться в Telegram.
Некоторые чиновники и официальные ведомства уже заявили, что уходят из сервиса и переносят свои аккаунты на другие площадки.