Дуров рассказал о последствиях блокировки Telegram

Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, заявил создатель мессенджера Павел Дуров после решения суда о блокировке сервиса на территории России

Павел Дуров (Фото: Павел Дуров / «Вконтакте»)

Telegram намерен использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют от пользователей действий. Об этом создатель мессенджера Павел Дуров заявил в своем аккаунте во «ВКонтакте». Так он прокомментировал решение Таганского суда Москвы заблокировать сервис на территории России по требованию Роскомнадзора.

Дуров добавил, что «100%-ая доступность сервиса без VPN не ​гарантирована», а «в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно» (орфография и пунктуация автора сохранены. — РБК).

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Павел Дуров также подчеркнул, что Telegram «сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации», и посоветовал не удалять и не переустанавливать мессенджер, если возникнут проблемы с соединением.

Постановление суда создатель сервиса также прокомментировал в своем официальном канале в Telegram.

«Власть, которая есть у местных правительств над IT-корпорациями, основана на деньгах», — заявил Дуров. «В любой момент правительство может обрушить их акции, угрожая блокировать поток доходов и заставляя эти компании делать странные вещи (помните, как в прошлом году Apple перевела серверы iCloud в Китай). В Telegram у нас есть роскошь не беспокоиться о доходах или продаже рекламы. Конфиденциальность не продается, а от прав человека нельзя отказываться из-за страха или жадности», — подчеркнул создатель Telegram.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Судья, вынося решение, сообщила, что оно подлежит немедленному исполнению. Ограничение может быть снято, если Telegram согласится с требованиями ФСБ и Роскомнадзора и предоставит спецслужбам ключи для дешифровки пользовательской переписки. Представители сервиса не раз заявляли, что выполнить это требование технически невозможно.

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После оглашения решения суда глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что блокировка мессенджера произойдет «в ближайшее время». Он подчеркнул, что ведомство готово вернуться к переговорам с представителями сервиса и обсудить возможную разблокировку, но только при условии выполнения компанией требований законодательства.

Авторы популярных русскоязычных Telegram-каналов прогнозируют, что возможное падение их аудитории составит до 50%, но намерены остаться в Telegram.

Некоторые чиновники и официальные ведомства уже заявили, что уходят из сервиса и переносят свои аккаунты на другие площадки.