Роскомнадзор назвал условие разблокировки Telegram

Возврат к переговорам с владельцами Telegram и его разблокировка в России возможна лишь в случае выполнения Telegram закона, заявил РБК глава Роскомнадзора Александр Жаров.
«Обратное развитие событий возможно после выполнения Telegram требований федерального закона об организаторах распространения информации (ОРИ), указанных в исках ФСБ и подтвержденных решением судов в двух инстанциях», — заявил Жаров.
Отвечая на вопрос РБК о том, какие именно доменные имена Telegram будут внесены в реестр запрещенных ресурсов, Жаров заявил, что речь идет о внесении всего сервиса в реестр запрещенной информации, в соответствии с решением суда. «Это произойдет после проведения необходимой технической подготовки», — добавил Жаров, не назвав примерных сроков.
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