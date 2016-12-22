Роскомнадзор назвал условие разблокировки Telegram

Роскомнадзор вернется к переговорам с Telegram и обсуждению разблокировки мессенджера, только если компания выполнит закон, заявил глава ведомства Александр Жаров

Александр Жаров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Возврат к переговорам с владельцами Telegram и его разблокировка в России возможна лишь в случае выполнения Telegram закона, заявил РБК глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Обратное развитие событий возможно после выполнения Telegram требований федерального закона об организаторах распространения информации (ОРИ), указанных в исках ФСБ и подтвержденных решением судов в двух инстанциях», — заявил Жаров.

Отвечая на вопрос РБК о том, какие именно доменные имена Telegram будут внесены в реестр запрещенных ресурсов, Жаров заявил, что речь идет о внесении всего сервиса в реестр запрещенной информации, в соответствии с решением суда. «Это произойдет после проведения необходимой технической подготовки», — добавил Жаров, не назвав примерных сроков.

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