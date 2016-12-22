Роскомнадзор внес веб-версию Telegram в реестр запрещенных сайтов, следует из данных на сайте ведомства.

В реестре указывается, что ведомство внесло в него доменные имена t.me и web.telegram.org 11 апреля. Отмечается, что доступ к ним не ограничивается.

«Трудно сказать [внес ли Роскомнадзор мессенджер в реестр], мне известно только о сегодняшнем решении суда, и то, из СМИ только, как вы знаете, нам никаких материалов не предоставили. Так что по идее должна быть ссылка на решение и определение суда от 13 апреля. Почему там стоит 11 апреля я гадать не берусь», — сказал РБК представляющий интересы Telegram адвокат международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

«Может это просто кривые руки Роскомнадзора», — добавил он.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил ограничить на территории России доступ к сервису мессенджера Telegram. Роскомнадзор теперь должен направить решение суда операторам связи с указанием необходимости принять меры по ограничению доступа к сервису. В реестр заблокированных страниц могут внести доменные имена telegram.org и IP-адреса серверов Telegram.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил РБК, что возврат к переговорам с владельцами Telegram и его разблокировка в России возможна только в случае выполнения компанией требований закона об организаторах распространения информации (ОРИ), указанных в исках ФСБ и подтвержденных решением судов в двух инстанциях.

Telegram настаивает, что выполнить требование невозможно по техническим причинам, потому что ключи к секретным чатам хранятся на устройствах пользователей. Адвокаты мессенджера заявляли о намерении обжаловать решение суда.​ При этом на заседание 13 апреля юристы компании не явились. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, представляющей мессенджер в суде, пояснил, что основатель Telegram Павел Дуров рекомендовал юристам не участвовать в этом процессе.