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Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в России
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Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в России
Технологии и медиа, 11:33
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Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в России
Решение принято Таганским районным судом. Он также удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера. Заседание проходило без юристов Telegram — Павел Дуров называл процесс «откровенным фарсом»
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Таганский районный суд города Москвы постановил ограничить на территории России доступ к сервису Telegram. Об этом заявила судья Юлия Смолина, передает корреспондент РБК с заседания.

Суд также удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленном вступлении в силу решения о блокировке мессенджера. Теперь Роскомнадзор должен направить решение суда операторам связи с указанием о необходимости принятия мер по ограничению доступа к сервису. В реестр заблокированных страниц могут быть внесены доменные имена telegram.org, web.telegram.org, t.me и IP-адреса серверов Telegram. После этого провайдеры должны будут ограничить доступ к ресурсам мессенджера в течение суток с момента обновления реестра (обновляется ежедневно в 09:00 и 21:00 мск).

Представитель правозащитной организации «Агора» (представляет интересы Telegram) заявил, что решение будет обжаловано. Представитель мессенджера на заседании не присутствовал: накануне, 12 апреля, создатель и гендиректор Telegram Павел Дуров запретил это своим юристам, чтобы не «легитимизировать откровенный фарс» их присутствием.

И.о. начальника правового управления Роскомнадзора Мария Смелянская до оглашения решения заявила, что на Telegram «распространяются все положения закона об информации, в том числе и обязанность предоставлять властям по запросу ключи дешифрования». Переписка с администрацией Telegram подтверждает, что мессенджер не намерен это делать, добавила она. ​При этом «Роскомнадзор совершил все необходимые действия, чтобы ТГ исполнил свою законную обязанность», добавила представитель ведомства.

«Мы понимаем, что информация, которая распространяется через Telegram, может нарушать закон, использоваться террористическими и экстремистскими организациями, — отметила Смелянская, — представлять угрозу безопасности РФ, жизни и здоровью граждан, самим пользователям этой сети».

​Ключи преткновения

По российскому законодательству организаторы распространения информации в интернете, к которым относятся мессенджеры, сервисы электронной почты и др., обязаны по требованию ФСБ предоставлять ключи для дешифровки переписки пользователей. ФСБ запросила у Telegram ключи еще ​в середине июля прошлого года. Однако Павел Дуров заявил, что сервис не намерен выполнять законы, которые «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера. Также представители Telegram отмечали, что исполнить требования спецслужбы технически невозможно. В частности, в так называемых секретных чатах переписка шифруется методом end-to-end, при котором ключи хранятся на устройствах пользователей.

20 марта Роскомнадзор опубликовал официальное уведомление о необходимости исполнить требования ФСБ и пригрозил Telegram, что обратится в суд с иском о его блокировке на территории России, если ключи не передадут в течение 15 дней. Павел Дуров снова заявил, что угрозы не подействуют, а компания продолжит «отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни».

Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать в России мессенджер 6 апреля. Как стало известно 11 апреля, Telegram выступает в этом деле не в качестве ответчика, а как заинтересованное лицо. При этом ведомство настаивало на немедленном исполнении судебного решения о блокировке Telegram.

Глава «Агоры» Павел Чиков также опубликовал в своем Telegram-канале ответ на уведомление Роскомнадзора о необходимости передать ФСБ ключи шифрования, в котором говорится, что серверная инфраструктура Telegram «в целях безопасности имеет распределенную структуру и включает в себя подсистемы, находящиеся на территории различных государств и управляемые различными юридическими лицами». В документе также указывалось, что переписка, которая передается через «секретные чаты», никогда не сохраняется на серверах Telegram, а переписка из облачных чатов «распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте».

Глава Роскомнадзора Александр Жаров тем не менее считает, что в аргументах Telegram есть «определенная доля лукавства». «Любой мессенджер может изменить свою архитектуру для того, чтобы соответствовать законодательству той страны, в которой он работает», — допускал ранее Жаров.

Авторы: Ирина Ли, Маргарита Алехина.
Теги: Telegram , Таганский суд в Москве , мессенджер , Роскомнадзор
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