Глава Роскомнадзора прокомментировал решение о блокировке Telegram

Блокировка мессенджера Telegram произойдет «в ближайшее время». Об этом заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает ТАСС.

«Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: «А вы когда атаку начнете?». Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу», — добавил он.

«Это бомба для журналистов», — пояснил он, добавив, что, возможно, речь идет о днях, часах либо минутах.

На заседании 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать доступ к Telegram, удовлетворив соответствующий иск Роскомнадзора. По словам юриста «Агоры» Дамира Гайнутдинова, процесс шел всего 19 минут, после чего судья удалился в совещательную комнату. Юристы Telegram следили за процессом онлайн и не присутствовали на заседании, как и рекомендовал основатель мессенджера Павел Дуров.

По решению суда, ограничение может быть снято, если мессенджер предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. В Telegram заявили, что требование противоречит Конституции.

6 апреля Роскомнадзор подал ​в Таганский суд иск с требованием заблокировать мессенджер. Адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев после этого заявил РБК, что позиция «остается прежней», а Павел Дуров отмечал, что угрозы блокировки «не принесут плодов».