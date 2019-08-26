Акционер Mail.Ru и Avito увидел риски в законопроекте о значимых сайтах

Акционер Avito и Mail.Ru Group — компания Prosus — предупредил инвесторов о рисках для своего бизнеса из-за законопроекта о социально значимых сайтах Рунета. В Mail.Ru Group ранее заявляли, что инициатива группу не затронет

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Компания Prosus, в которой южноафриканский холдинг Naspers объединил свои зарубежные интернет-активы, признала, что ее интересы в России подвержены правовому риску и неопределенности из-за законопроекта, ограничивающего долю иностранцев в социально значимых ресурсах. Это следует из проспекта эмиссии ценных бумаг, подготовленного Prosus в преддверии ее размещения на бирже. Ожидается, что торги акциями компании начнутся в Амстердаме 11 сентября.

Prosus принадлежит 100% самого популярного в России сервиса объявлений Avito и 28-процентный пакет Mail.Ru Group (12,3% голосов). В июне 2019 года ежемесячная российская аудитория Avito на десктопах и мобильных устройствах равнялась 22,4 млн жителей крупных городов, всех проектов Mail.Ru Group — 44,8 млн. Обе компании входят в топ-10 работающих в Рунете холдингов: Avito на восьмом месте, Mail.Ru Group — на втором после Google (45,3 млн).

Законопроект, который представляет риск для бизнеса готовящей IPO компании, был внесен в Госдуму 26 июля депутатом Антоном Горелкиным.

Документ вводит определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивает иностранное участие в компаниях — владельцах подобных ресурсов. По нему доля иностранцев не может превышать 20%. За нарушение предлагается запретить рекламу ресурсов и их проектов. Решение, является ли тот или иной сайт значимым, должна на основе заключения Роскомнадзора принимать специальная правительственная комиссия.