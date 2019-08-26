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Walt Disney $160 (+18,86%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Акционер Mail.Ru и Avito увидел риски в законопроекте о значимых сайтах
Акционер Avito и Mail.Ru Group — компания Prosus — предупредил инвесторов о рисках для своего бизнеса из-за законопроекта о социально значимых сайтах Рунета. В Mail.Ru Group ранее заявляли, что инициатива группу не затронет
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Компания Prosus, в которой южноафриканский холдинг Naspers объединил свои зарубежные интернет-активы, признала, что ее интересы в России подвержены правовому риску и неопределенности из-за законопроекта, ограничивающего долю иностранцев в социально значимых ресурсах. Это следует из проспекта эмиссии ценных бумаг, подготовленного Prosus в преддверии ее размещения на бирже. Ожидается, что торги акциями компании начнутся в Амстердаме 11 сентября.

Prosus принадлежит 100% самого популярного в России сервиса объявлений Avito и 28-процентный пакет Mail.Ru Group (12,3% голосов). В июне 2019 года ежемесячная российская аудитория Avito на десктопах и мобильных устройствах равнялась 22,4 млн жителей крупных городов, всех проектов Mail.Ru Group — 44,8 млн. Обе компании входят в топ-10 работающих в Рунете холдингов: Avito на восьмом месте, Mail.Ru Group — на втором после Google (45,3 млн).

Законопроект, который представляет риск для бизнеса готовящей IPO компании, был внесен в Госдуму 26 июля депутатом Антоном Горелкиным.

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Документ вводит определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивает иностранное участие в компаниях — владельцах подобных ресурсов. По нему доля иностранцев не может превышать 20%. За нарушение предлагается запретить рекламу ресурсов и их проектов. Решение, является ли тот или иной сайт значимым, должна на основе заключения Роскомнадзора принимать специальная правительственная комиссия.

В проспекте, подготовленном Prosus, указано, что в текущей версии законопроекта дается слишком широкое определение «значимого информационного ресурса» и оно может по-разному трактоваться правительством, в результате чего под действие законопроекта могут попасть и сервисы, принадлежащие Prosus.

Если эти ресурсы признают значимыми, то группа будет вынуждена продать часть своих акций в этих бизнесах, что может иметь негативные последствия для компании, ее финансового положения и негативно повиляет на результаты деятельности и перспективы группы, предупреждает Prosus. «Неопределенность трактовок законопроекта может быть потенциально использована для воздействия на компанию», — говорится в проспекте.

Комментируя свою инициативу РБК, депутат Горелкин пояснял, что значимыми для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры» он предлагает считать «некоторые сервисы, которые активно используют» в России и которые собирают информацию о пользователях. «Речь идет о компаниях, которые имеют стратегическое значение, ориентированы на российский рынок и занимают на нем существенную долю. У меня сомнений нет, что в перечень таких организаций войдут «Яндекс», Mail.Ru Group», — заявил он тогда.

«Яндекс» и Mail.Ru Group сразу же выступили с критикой инициативы. Представитель Mail.Ru Group заявил, что законопроект не может быть принят Госдумой в текущей редакции и сообщил, что компания намерена участвовать в его обсуждении. При этом он сообщил, что Mail.Ru Group законопроект не затронет. «На данный момент под контролем российских акционеров находится значительно превышающий контрольную долю процент голосов Mail.Ru Group, — напомнил представитель компании. — Следовательно, изменений в существующей схеме владения в любом случае не потребуется».

Представитель «Яндекса», в свою очередь, заявлял, что в случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями.

Авторы: Александра Посыпкина, Сергей Соболев
Теги: Mail.Ru Group, законопроект, Naspers, акционер
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