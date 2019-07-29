В правительстве назвали разрушительным законопроект о значимых сайтах

Речь идет о законопроекте депутата Горелкина, который предложил ввести понятие «значимых ресурсов» и ограничить участие иностранцев в компаниях, которые владеют ими

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Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве цифровую сферу, считает, что нужно переработать внесенный в Госдуму законопроект с поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях-владельцах. Об этом РБК заявил представитель вице-премьера.

«Понимая те благие цели, которыми руководствовался автор законопроекта, полагаем, что средства для их реализации выбраны негодные, и в существующем виде законопроект носит явно разрушительный характер для достижений целей национальной программы «Цифровая экономика», — сказал он.

Представитель Акимова добавил, что такой законопроект подорвет устойчивость и конкурентоспособность компаний и даст всем участникам технологического рынка неправильные сигналы.

«Конкурентоспособность нашей экономики во многом определяется конкурентоспособностью наших компаний», — пояснил он.