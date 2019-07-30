Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что внесенный депутатом в Госдуму документ имеет «явно разрушительный характер». После обнародования законопроекта акции «Яндекса» резко подешевели

Антон Горелкин (справа) (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении. Об этом заявил автор законопроекта, депутат Госдумы от партии «Единая Россия», член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его словам, в существующем виде законопроект — это не истина в последней инстанции, а приглашение к диалогу.

«Для того и существует второе чтение, чтобы его переписать полностью, уже сделать его отвечающим всем необходимым стандартам в понимании наших менеджеров», — пояснил Горелкин (цитата по «Интерфаксу»).

По словам депутата, во втором чтении в документе могут произойти «любые изменения».