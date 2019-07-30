Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр

Большое количество отрицательных отзывов на свою инициативу депутат объяснил тем, что он «наступил на чей-то финансовый хвост» и, скорее всего, зарубежный.
Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что не поддерживает идею принятия закона, так как тот, по его словам, направлен против компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, которые глава ведомства назвал национальным достоянием. А вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве цифровую сферу, выступил за переработку законопроекта, так как в существующем виде он носит «явно разрушительный характер для достижений целей национальной программы «Цифровая экономика».
Отвечая на критику, Горелкин предположил, что причина ее в том, что Минкомсвязи «очень нравится» «Яндекс». «Поэтому они против моей инициативы: столько денег вложили в иностранную компанию, а тут вдруг кто-то говорит, что это неправильно. Никто не спорит, что «Яндекс» — мегакрутая компания. Мне она тоже нравится... Но кто они? «Яндекс», которым мы гордимся как национальным достоянием, — это почти полностью иностранная компания, как Google или Amazon. Мы считаем «Яндекс» частью национальной ИТ-экономики, а Google не считаем — а в чем разница между ними? Вкладываться господдержкой в «Яндекс» — это давать деньги иностранцам, разве нет?» — сказал Горелкин (цитата по ТАСС).
Законопроект, который ограничивает 20-процентную долю иностранцев в числе владельцев значимых сайтов, Горелкин внес в Госдуму 26 июля. За нарушение этого требования предлагается запретить рекламу на этих ресурсах и рекламу самих ресурсов на других площадках. После этого стоимость акций нидерландской Yandex N.V., головной компании «Яндекса», на бирже NASDAQ упала ниже $36, опустившись на пике падения на 6,7%. Однако уже на следующий день котировки отыграли свое падение, в ходе торгов 30 июля на Московской бирже акции «Яндекса» подорожали более чем на 4%.