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Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,69%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр
Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что внесенный депутатом в Госдуму документ имеет «явно разрушительный характер». После обнародования законопроекта акции «Яндекса» резко подешевели
Антон Горелкин (справа) (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении. Об этом заявил автор законопроекта, депутат Госдумы от партии «Единая Россия», член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его словам, в существующем виде законопроект — это не истина в последней инстанции, а приглашение к диалогу.

«Для того и существует второе чтение, чтобы его переписать полностью, уже сделать его отвечающим всем необходимым стандартам в понимании наших менеджеров», — пояснил Горелкин (цитата по «Интерфаксу»).

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По словам депутата, во втором чтении в документе могут произойти «любые изменения».

Большое количество отрицательных отзывов на свою инициативу депутат объяснил тем, что он «наступил на чей-то финансовый хвост» и, скорее всего, зарубежный.

Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что не поддерживает идею принятия закона, так как тот, по его словам, направлен против компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, которые глава ведомства назвал национальным достоянием. А вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве цифровую сферу, выступил за переработку законопроекта, так как в существующем виде он носит «явно разрушительный характер для достижений целей национальной программы «Цифровая экономика».

Отвечая на критику, Горелкин предположил, что причина ее в том, что Минкомсвязи «очень нравится» «Яндекс». «Поэтому они против моей инициативы: столько денег вложили в иностранную компанию, а тут вдруг кто-то говорит, что это неправильно. Никто не спорит, что «Яндекс» — мегакрутая компания. Мне она тоже нравится... Но кто они? «Яндекс», которым мы гордимся как национальным достоянием, — это почти полностью иностранная компания, как Google или Amazon. Мы считаем «Яндекс» частью национальной ИТ-экономики, а Google не считаем — а в чем разница между ними? Вкладываться господдержкой в «Яндекс» — это давать деньги иностранцам, разве нет?» — сказал Горелкин (цитата по ТАСС).

Законопроект, который ограничивает 20-процентную долю иностранцев в числе владельцев значимых сайтов, Горелкин внес в Госдуму 26 июля. За нарушение этого требования предлагается запретить рекламу на этих ресурсах и рекламу самих ресурсов на других площадках. После этого стоимость акций нидерландской Yandex N.V., головной компании «Яндекса», на бирже NASDAQ упала ниже $36, опустившись на пике падения на 6,7%. Однако уже на следующий день котировки отыграли свое падение, в ходе торгов 30 июля на Московской бирже акции «Яндекса» подорожали более чем на 4%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Госдума, законопроект
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