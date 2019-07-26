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Alphabet $1 385 (+10,68%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,34%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Депутат допустил причисление к значимым ресурсам мобильных операторов

Разработчик законопроекта об ограничении контроля иностранцев над значимыми сайтами, депутат Антон Горелкин не исключил, что действие документа может быть распространено на крупнейших операторов сотовой связи. Об этом Горелкин заявил РБК.

«Все эти компании аккумулируют огромное количество персональных данных россиян, нам важно понимать, кто стоит за этими компаниями», — пояснил Горелкин. «Они [операторы сотовой связи] ориентированы на российский рынок, у них есть ИТ-продукты», — добавил он.

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Среди крупнейших сотовых операторов ограничения могут распространиться на МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). У МТС 44,35% акций компании торгуются на Нью-Йоркской и Московской фондовых биржах. 100% «ВымпелКома» (бренд «Билайн») принадлежит компании Veon Ltd, которая зарегистрирована на Бермудских островах и имеет штаб-квартиру в Нидерландах.

Владельцами «МегаФона» являются USM Group Алишера Усманова, которой принадлежит 70,32% оператора, и 100-процентная «дочка» компании «МегаФон Финанс». Контролирующим акционером «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) является офшор Tele2 Russia Holding AB, которым владеют ВТБ, структуры Алексея Мордашова и банка «Россия» (10%) Юрия Ковальчука.

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Представители МТС и «Т2 РТК Холдинга» отказались от комментариев. Представители «ВымпелКома» и «МегаФона» не ответили на момент публикации.

Ранее 26 июля Горелкин внес в Думу законопроект, который ограничивает 20-процентную долю иностранцев в числе владельцев значимых сайтов. За нарушение предлагается запретить рекламу ресурсов и их проектов. «Технические средства» и базы данных значимых сайтов должны будут находиться на территории России. Их реестр будет вести Роскомнадзор.

Теги: «ВымпелКом», МТС, «МегаФон»
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