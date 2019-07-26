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Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» увидел риск разрушения бизнеса из-за проекта о значимых сайтах
Внесший законопроект депутат говорил РБК, что он нацелен в первую очередь на «Яндекс» и Mail.Ru Group. Последняя уже раскритиковала инициативу
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Компания «Яндекс» прокомментировала внесенный в пятницу в Госдуму законопроект о значимых ресурсах, ограничивающих влияние иностранцев в компаниях.

«В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. В результате пострадают конечные пользователи. Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят, и готовы участвовать в его обсуждении», — заявили РБК в пресс-службе компании.

Против законопроекта выступил и конкурент «Яндекса» Mail.Ru Group. В компании заявили, что законопроект в текущей редакции принят быть не может, но добавили, что готовы участвовать в дискуссии о нем.

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Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами

Документ на рассмотрение нижней палаты внес член профильного комитета Антон Горелкин. Он предложил дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» положением о значимом информационном ресурсе.

В комментарии РБК Горелкин подчеркнул, что это затронет только российские компании вроде «Яндекса» и Mail.Ru Group.

Для значимых ресурсов (определять их статус будет правительственная комиссия на основе предложений от Роскомнадзора) предлагается ввести запрет на долю иностранного владения: зарубежным лицам нельзя будет владеть более 20% голосующих акций. В противном случае порталу запретят размещать информацию в России.

Головная компания «Яндекса» зарегистрирована в Нидерландах.

Авторы: Александра Посыпкина, Андрей Гатинский
Теги: «Яндекс», Госдума, Интернет
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