«Яндекс» увидел риск разрушения бизнеса из-за проекта о значимых сайтах

Внесший законопроект депутат говорил РБК, что он нацелен в первую очередь на «Яндекс» и Mail.Ru Group. Последняя уже раскритиковала инициативу

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Компания «Яндекс» прокомментировала внесенный в пятницу в Госдуму законопроект о значимых ресурсах, ограничивающих влияние иностранцев в компаниях.

«В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. В результате пострадают конечные пользователи. Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят, и готовы участвовать в его обсуждении», — заявили РБК в пресс-службе компании.

Против законопроекта выступил и конкурент «Яндекса» Mail.Ru Group. В компании заявили, что законопроект в текущей редакции принят быть не может, но добавили, что готовы участвовать в дискуссии о нем.

Документ на рассмотрение нижней палаты внес член профильного комитета Антон Горелкин. Он предложил дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» положением о значимом информационном ресурсе.