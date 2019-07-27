Глава Минкомсвязи увидел «закручивание гаек» в проекте о значимых сайтах

По мнению министра, подобные законопроекты — это необдуманные и необсужденные инициативы, которые негативно влияют на «тысячи лучших российских программистов», имеющих опционы в «Яндексе» и Mail.ru. «Их доходы и зарплаты существенно падают. И мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран», — отметил Носков.
При этом он сообщил, что данный законопроект после того, как поступит в правительство, будет обязательно рассмотрен.
Чиновник одного из профильных федеральных ведомств сообщил ТАСС, что законопроект был внесен в нижнюю палату парламента без консультаций и должной экспертизы со стороны профессионального сообщества. По его мнению, принятие этого закона может нести риск для инновационного и технологического развития в масштабах государства. «Довольно затруднительно поддерживать запретительные инициативы, объем которых в последнее время превышает все допустимые пределы», — считает он.
Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях — владельцах подобных ресурсов внесли в Госдуму в пятницу, 26 июля. Автором инициативы выступил член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. В законопроекте он указал, что основным владельцем «значимого» ресурса может выступать только гражданин России или зарегистрированное в стране юрлицо. При этом доля иностранного участия не должна превышать 20% голосующих акций. При этом нарушение данной нормы будет грозить запретом на рекламу.
В «Яндексе», комментируя этот законопроект, заявили, что в случае его принятия может быть разрушена «уникальная экосистема интернет-бизнесов» страны. «В результате пострадают конечные пользователи. Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят, и готовы участвовать в его обсуждении», — сообщили РБК в пресс-службе компании.