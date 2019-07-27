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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Технологии и медиа ,  
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Глава Минкомсвязи увидел «закручивание гаек» в проекте о значимых сайтах
По словам Константина Носкова, эта инициатива направлена против являющихся «национальным достоянием» компаний, и призвал не закручивать гайки, назвав законопроект необдуманным
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков (Фото: Илья Питалев / «РИА Новости»)

Глава Минкомсвязи Константин Носков не поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о значимых ресурсах, ограничивающих влияние иностранцев в компаниях. 

«Я не видел самого законопроекта, но саму идею я категорически не поддерживаю. Во всяком случае, о чем я читаю в прессе, как трактуется этот закон», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Носкова, компании, против которых фактически направлен этот закон, в частности, «Яндекс» и Mail.ru Group, являются национальным достоянием. «Они дают нам шанс на то, что наша страна будет занимать достойное место в дальнейшем в цифровом мире», — отметил глава Минкомсвязи.

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Также он указал на то, что эти компании существуют только благодаря тому, что государство когда-то «не закрутило гайки». «Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно и не имеет никакого смысла», — считает Носков.

По мнению министра, подобные законопроекты — это необдуманные и необсужденные инициативы, которые негативно влияют на «тысячи лучших российских программистов», имеющих опционы в «Яндексе» и Mail.ru. «Их доходы и зарплаты существенно падают. И мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран», — отметил Носков.

При этом он сообщил, что данный законопроект после того, как поступит в правительство, будет обязательно рассмотрен.

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Чиновник одного из профильных федеральных ведомств сообщил ТАСС, что законопроект был внесен в нижнюю палату парламента без консультаций и должной экспертизы со стороны профессионального сообщества. По его мнению, принятие этого закона может нести риск для инновационного и технологического развития в масштабах государства. «Довольно затруднительно поддерживать запретительные инициативы, объем которых в последнее время превышает все допустимые пределы», — считает он.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях — владельцах подобных ресурсов внесли в Госдуму в пятницу, 26 июля. Автором инициативы выступил член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. В законопроекте он указал, что основным владельцем «значимого» ресурса может выступать только гражданин России или зарегистрированное в стране юрлицо. При этом доля иностранного участия не должна превышать 20% голосующих акций. При этом нарушение данной нормы будет грозить запретом на рекламу.

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В «Яндексе», комментируя этот законопроект, заявили, что в случае его принятия может быть разрушена «уникальная экосистема интернет-бизнесов» страны. «В результате пострадают конечные пользователи. Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят, и готовы участвовать в его обсуждении», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минкомсвязи России, законопроект, Николай Носков
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