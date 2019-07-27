Глава Минкомсвязи увидел «закручивание гаек» в проекте о значимых сайтах

По словам Константина Носкова, эта инициатива направлена против являющихся «национальным достоянием» компаний, и призвал не закручивать гайки, назвав законопроект необдуманным

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков (Фото: Илья Питалев / «РИА Новости»)

Глава Минкомсвязи Константин Носков не поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о значимых ресурсах, ограничивающих влияние иностранцев в компаниях.

«Я не видел самого законопроекта, но саму идею я категорически не поддерживаю. Во всяком случае, о чем я читаю в прессе, как трактуется этот закон», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Носкова, компании, против которых фактически направлен этот закон, в частности, «Яндекс» и Mail.ru Group, являются национальным достоянием. «Они дают нам шанс на то, что наша страна будет занимать достойное место в дальнейшем в цифровом мире», — отметил глава Минкомсвязи.

Также он указал на то, что эти компании существуют только благодаря тому, что государство когда-то «не закрутило гайки». «Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно и не имеет никакого смысла», — считает Носков.