Ла Лига расторгла контракт с «Телеспортом» на трансляцию матчей
Испанская футбольная лига (Ла Лига) решила досрочно расторгнуть действующий контракт с АО «Телеспорт» на трансляцию футбольных матчей, сообщили РБК два источника на медиарынке. Причиной собеседники РБК назвали нарушение финансовых обязательств гендиректором и основным бенефициаром компании Петром Макаренко.
По их данным, платежи задерживались, накопились долги. В результате Ла Лига занялась поиском другого партнера и продала права на трансляцию матчей телеканалу «Матч ТВ».
РБК направил запрос в «Матч ТВ».
«Телеспорт» — крупнейший в России оператор прав на спортивные трансляции мировых турниров. Компания на 99% принадлежит Петру Макаренко. В апреле 2024 года суд отправил его под домашний арест по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, связанном с «трансляцией спортивных мероприятий».
Инициатором доследственной проверки в отношении Макаренко, по итогам которой появились обвинения по статье о злоупотреблении полномочиями, выступил глава онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин, сообщил ранее источник РБК на медиарынке. Анализ сделок Макаренко за период с 2020 по 2023 год выявил, что часть из них была направлена на личное обогащение главы «Телеспорта». Сумма таких сделок могла составить 2,3 млрд руб.
Okko в ноябре 2023 года подал иск к «Телеспорту». Онлайн-кинотеатр обвинил компанию в незаконной продаже прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа» для их показа на канале «Матч ТВ». Okko настаивал, что выкупил эксклюзив на все матчи европейских сборных под эгидой УЕФА. Однако «Телеспорт» смог доказать в суде, что онлайн-кинотеатр нарушал договор и передавал записи трансляций третьим лицам, а также своевременно не предоставил необходимые для УЕФА статистические данные. После победы в этом деле уже «Телеспорт» выдвинул против Okko встречный иск на 150 млн руб.
В начале июля Okko передал «Телеспорту» права на трансляции матчей чемпионата Испании по футболу на предстоящие два сезона для последующей монетизации. В соответствии с договором «Телеспорт» должен был реализовать их до 20 июля. «Матч ТВ» 18 июля объявил, что с сезона 2024/25 начнет транслировать матчи Ла Лиги. Соглашение заключено на семь лет.
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