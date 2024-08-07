Оставшийся без еврокубков «Матч ТВ» решил ставить футбол на удобное время
Российскому футболу пора перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию, надо назначать матчи внутренних турниров на удобное для болельщиков время. Об этом в телеграм-канале заявила заместитель гендиректора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки.
По правилам УЕФА, в дни еврокубков матчи национальных турниров проводиться не должны. Российскому футбольному союзу (РФС) в прошлом году удалось договориться с УЕФА об исключении для Кубка России, но при этом матчи должны заканчиваться до начала еврокубковых игр. Со следующего сезона все еврокубки будут транслировать в России на сервисе Okko, а не на «Матч ТВ», как в последние годы.
«Когда «Матч» сотрудничал с УЕФА и показывал их турниры, мы принимали правила игры, порой вынужденно ставя матчи клубов на неудобные временные слоты — в ранние часы по будним дням. Кому теперь нужны эти игры в 15:00 или того раньше, если и на стадион не успеешь, и телевизор на работе не включить?» — написала Канделаки.
Она призвала «начать делать так, как удобно в нашей стране нам самим».
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в телеграм-канале отметил, что УЕФА сам решил продать права на еврокубки без тендера и по сути вычеркнул их из бесплатного федерального эфира для всей России.
«Так что теперь мы имеем полное право показывать наши внутренние турниры в удобное для нас, и главное для зрителей, время», — написал он.
РБК направил запрос в РФС.
Российские сборные и клубы отстранены от соревнований под эгидой УЕФА с февраля 2022 года.
Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота Х
США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию
Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годам
Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США
Мировые фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн.
Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки
Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке
Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео
Подборка каналов РБК в Telegram