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Оставшийся без еврокубков «Матч ТВ» решил ставить футбол на удобное время

«Матч ТВ» предложил игнорировать УЕФА и показывать футбол в удобное время
Еврокубки теперь не будут показывать в России по эфирному ТВ. УЕФА не разрешает проводить внутренние турниры в одни дни с еврокубками, но с Кубком России пошел на компромисс. На «Матч ТВ» предложили «делать так, как удобно нам»
Футболисты &laquo;Зенита&raquo; в матче Кубка России с &laquo;Факелом&raquo;
Футболисты «Зенита» в матче Кубка России с «Факелом» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российскому футболу пора перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию, надо назначать матчи внутренних турниров на удобное для болельщиков время. Об этом в телеграм-канале заявила заместитель гендиректора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки.

По правилам УЕФА, в дни еврокубков матчи национальных турниров проводиться не должны. Российскому футбольному союзу (РФС) в прошлом году удалось договориться с УЕФА об исключении для Кубка России, но при этом матчи должны заканчиваться до начала еврокубковых игр. Со следующего сезона все еврокубки будут транслировать в России на сервисе Okko, а не на «Матч ТВ», как в последние годы.

«Когда «Матч» сотрудничал с УЕФА и показывал их турниры, мы принимали правила игры, порой вынужденно ставя матчи клубов на неудобные временные слоты — в ранние часы по будним дням. Кому теперь нужны эти игры в 15:00 или того раньше, если и на стадион не успеешь, и телевизор на работе не включить?» — написала Канделаки.

Она призвала «начать делать так, как удобно в нашей стране нам самим».

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в телеграм-канале отметил, что УЕФА сам решил продать права на еврокубки без тендера и по сути вычеркнул их из бесплатного федерального эфира для всей России.

«Так что теперь мы имеем полное право показывать наши внутренние турниры в удобное для нас, и главное для зрителей, время», — написал он.

РБК направил запрос в РФС.

Российские сборные и клубы отстранены от соревнований под эгидой УЕФА с февраля 2022 года.

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Футбол Кубок России по футболу «Матч ТВ» Тина Канделаки
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