 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

«Матч ТВ» отстранил комментатора за слова о «шмарах» на Играх БРИКС

Во время репортажа комментатор Владимир Иваницкий рассуждал о «представителе русов», «хорошей генетике» и «ненужности всяких шмар». Генпродюсер «Матч ТВ» назвал его слова грубыми и некорректными
Церемония открытия Игр БРИКС
Церемония открытия Игр БРИКС (Фото: Sergey Elagin / Global look press)

«Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого, который во время работы на Играх БРИКС заявил о «шмарах», которые не нужны для «хорошей генетики». Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

В своем телеграм-канале он назвал высказывание Иваницкого «грубым и некорректным». «Несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей», — добавил Тащин.

Он уточнил, что Иваницкий не является штатным сотрудником субхолдинга и привлекается только на соревнования по единоборствам. «Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС», — добавил он.

Вызвавшее скандал высказывание Иваницкий допустил, когда комментировал выход российского самбиста Кирилла Князькова. «Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов», — сказал комментатор.

«Матч ТВ» отстранил комментатора за слова о «шмарах» на Играх БРИКС
Video

Позже Иваницкий заявил изданию «Подъем», что «даже не представляет», кого могли задеть или оскорбить его слова. Он пояснил, что под «шмарами» имел ввиду «теток, которые вешаются на хороших парней». «Что там, шмары обиделись, что ли?» — добавил комментатор.

Иваницкий раньше занимался самбо и дзюдо. Он имеет звание мастера спорта по этим видам спорта.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Игры БРИКС комментатор Матч ТВ

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Комментатор «Матч ТВ» Генич рассказал, что проиграл ₽15–20 млн на ставках
Спорт
МИД Казахстана пригласил «соседей и друзей» после слов Канделаки о языке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,09 (-4,21) Инвестиции, 17:39 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 82,63 (-4,41) Инвестиции, 17:39
Ким Чен Ын проводил Путина до трапа самолета в завершение визита Политика, 18:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:53
Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил испанскую «Гранаду» Спорт, 18:47
Что делать в течение часа после солнечного ожога и в следующие 7 дней Pro, 18:29
На обеде в Пхеньяне Путина угостили тханом с женьшенем и тыквой Политика, 18:19
Количество владельцев eSIM «МегаФона» выросло на 80% за 2024 год Пресс-релиз, 18:18
Северокорейский чиновник выпроводил из зала российских министров Политика, 18:17
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Захарова опровергла слова главы МИД Швейцарии о контактах с Москвой Политика, 18:13
Роспотребнадзор выявил 76 человек с симптомами ботулизма в Москве Общество, 18:12
Как ИИ может помочь в работе аналитикам и даже отчасти их заменить Pro, 18:10
Албания на 95-й минуте спаслась от поражения в матче Евро с Хорватией Спорт, 18:03
Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении в Москве Общество, 18:00
Индекс Мосбиржи упал до минимума с декабря 2023 года Инвестиции, 17:59
Албания на последних секундах лишила Хорватию победы. Как проходит Евро Спорт, 17:58