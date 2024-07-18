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Эксклюзив

В Okko объяснили передачу «Матч ТВ» прав на показ чемпионата Испании

В стриминговом сервисе сообщили, что вернули права на трансляции матчей чемпионата Испании компании «Телеспорт», которая до 20 июля обязалась их продать
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Стриминговый сервис Okko 8 июля передал компании «Телеспорт» права на трансляции матчей чемпионата Испании по футболу для последующей монетизации. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе Okko.

Ранее 18 июля «Матч ТВ» объявил, что с сезона 2024/25 начнет транслировать матчи чемпионата Испании (Ла Лиги). Соглашение заключено на семь лет. Ранее матч Ла Лиги транслировал Okko.

«В рамках идущих в настоящее время судебных процессов с АО «Телеспорт» и Петром Макаренко Okko еще 8 июля вернул права на оставшиеся предстоящие два сезона Ла Лиги АО «Телеспорт» для последующей монетизации. В соответствии с заключенным договором АО «Телеспорт» до 20 июля обязался реализовать данные права. Поэтому мы не можем прокомментировать приобретение прав на Ла Лигу каналом «Матч ТВ», — сообщили в Okko.

Главе «Телеспорта» Петру Макаренко предъявили обвинение в мошенничестве
Технологии и медиа
Петр Макаренко

Главе и основному владельцу АО «Телеспорт» Петру Макаренко ранее были предъявлены обвинения в совершении преступлений по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями». В начале апреля Макаренко был отправлен под домашний арест. В правоохранительные органы с заявлением в отношении Макаренко обратился «Сбер»: банк хочет взыскать с главы «Телеспорта» ущерб по кредиту в размере более 5,7 млрд руб. Кредит был выдан для покупки прав на трансляции.

В ноябре с иском против «Телеспорта» обратился Okko. Обвинения были связаны с якобы незаконной продажей прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа» для их показа на канале «Матч ТВ». Okko настаивал, что выкупил эксклюзив на все матчи европейских сборных под эгидой УЕФА. Однако «Телеспорт» смог доказать в суде, что онлайн-кинотеатр нарушал договор и передавал записи трансляций третьим лицам, а также своевременно не предоставил необходимые для УЕФА статистические данные. После победы в этом деле уже «Телеспорт» выдвинул против Okko встречный иск на 150 млн руб.

В рамках инцидента с трансляцией Евро-2024 иск непосредственно к Макаренко подал глава Okko Сергей Шишкин. В требованиях он попросил суд исключить Макаренко из состава акционеров АО «Телеспорт Груп», где тому принадлежат 99%. Разбирательства по этому делу были переведены в закрытый режим.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Футбол Матч ТВ Okko чемпионат Испании по футболу Петр Макаренко «Телеспорт»
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