Турецкий стрелок стал героем мемов после серебра на Олимпиаде
Турок Юсуф Дикеч, который завоевал серебро Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в смешанных парах, стал героем интернет-мемов.
Причина — 51-летний спортсмен отказался от использования специализированной экипировки. В частности, он выступал в своих обычных очках вместо предотвращающих блики и улучшающих точность. Также не стал надевать шумоизолирующие наушники. К тому же при стрельбе он не закрывал глаз, как это делает большинство его коллег. Во время стрельбы он засовывал свободную руку в карман, поэтому казался расслабленным.
Разлетевшаяся по интернету фотография с Дикечем из тира сопровождалась, например, такими подписями: «Турция отправила на Олимпиаду киллера?», «Вот как мужчины собирают вещи в дорогу».
Финал по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте прошел 30 июля. Первое место заняла сербская пара Зорана Арунович и Дамир Микец. Серебро взяла турецкая команда в составе Илайды Тархан и Юсуфа Дикеча. Бронзовую медаль завоевали Ману Бхакер и Сарабджот Сингх из Индии.
Ранее Турция никогда не завоевывала медали в спортивной стрельбе. Дикеч стал заниматься этим видом спорта, когда служил капралом в Главном командовании жандармерии Турции. Он холост, у него есть дочь, а своим хобби он называет танцы.
Ранее в Сети обсуждали яркую фотографию парящего над водой олимпийского серфера. Трехкратный чемпион мира Габриэль Медина буквально застыл в небе с поднятой вверх рукой.
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