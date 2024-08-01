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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Турецкий стрелок стал героем мемов после серебра на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Пользователей соцсетей покорило выступление 51-летнего турка без специализированной экипировки
Илайда&nbsp;Тархан и Юсуф Дикеч&nbsp;с медалями&nbsp;ОИ-2024
Илайда Тархан и Юсуф Дикеч с медалями ОИ-2024 (Фото: Arturo Holmes/Getty Images)

Турок Юсуф Дикеч, который завоевал серебро Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в смешанных парах, стал героем интернет-мемов.

Причина — 51-летний спортсмен отказался от использования специализированной экипировки. В частности, он выступал в своих обычных очках вместо предотвращающих блики и улучшающих точность. Также не стал надевать шумоизолирующие наушники. К тому же при стрельбе он не закрывал глаз, как это делает большинство его коллег. Во время стрельбы он засовывал свободную руку в карман, поэтому казался расслабленным.

Портрет Дикеча вклеили в постер компьютерной игры-боевика

Разлетевшаяся по интернету фотография с Дикечем из тира сопровождалась, например, такими подписями: «Турция отправила на Олимпиаду киллера?», «Вот как мужчины собирают вещи в дорогу».

Фото: скриншот из соцсети X
В соцсетях шутят на тему суровости турецкого стрелка
(Фото: скриншот из соцсети X)

Финал по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте прошел 30 июля. Первое место заняла сербская пара Зорана Арунович и Дамир Микец. Серебро взяла турецкая команда в составе Илайды Тархан и Юсуфа Дикеча. Бронзовую медаль завоевали Ману Бхакер и Сарабджот Сингх из Индии.

Ранее Турция никогда не завоевывала медали в спортивной стрельбе. Дикеч стал заниматься этим видом спорта, когда служил капралом в Главном командовании жандармерии Турции. Он холост, у него есть дочь, а своим хобби он называет танцы.

Фото: скриншот из соцсети X
«Как девушки собирают вещи в дорогу и как это делают парни»
(Фото: скриншот из соцсети X)

Ранее в Сети обсуждали яркую фотографию парящего над водой олимпийского серфера. Трехкратный чемпион мира Габриэль Медина буквально застыл в небе с поднятой вверх рукой.

Фото: скриншот из соцсети X
«Я собираю новую команду»
(Фото: скриншот из соцсети X)

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